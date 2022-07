Em estoque crítico, Hemoba promove evento para incentivar doação de plaquetas

A Hemoba promove, nesta quarta-feira (20), o I Encontro de Doadores de Plaquetas, no auditório de sua sede, em Salvador. O objetivo é aproximar o doador ao corpo técnico da Fundação e reforçar a importância da doação regular, já que as plaquetas têm validade de apenas 5 dias. O evento começa às 14 horas.

A transfusão de plaquetas beneficia pacientes em tratamento para leucemias e outros tipos de câncer, os submetidos a transplante de medula óssea, a cirurgias cardíacas, as vítimas de trauma, queimaduras, dentre outros.

Na Bahia, o Hemocentro Coordenador e a Unidade de Coleta de Juazeiro atendem os doadores de plaquetas. Entre 2020 e 2022, 386 pessoas fizeram doação por aférese regularmente na unidade da capital baiana. Na aférese, apenas as plaquetas são coletadas e o restante dos componentes é devolvido ao doador. Este processo pode levar entre 60 a 90 minutos e pode ser realizado uma vez a cada mês, totalizando 12 vezes ao ano.

Para doar plaquetas é necessário preencher os mesmos requisitos exigidos para uma doação de sangue, além de ter realizado pelo menos uma doação sanguínea nos últimos 12 meses, não ter utilizado nenhum medicamento que contenha ácido acetil salicílico (AAS) ou antiinflamátorios até sete dias antes da doação e pesar no mínimo 60 kg. No caso de mulheres, somente as nuligestas (que nunca engravidaram) podem doar.

Estoque crítico

No momento, a Hemoba convida os doadores, não só de plaquetas, mas de sangue também, para ajudarem suprir as necessidades dos hospitais do estado. Os tipos sanguíneos O-, O+, A-, principalmente, estão abaixo da capacidade recomendada.

Critérios para doação de sangue: Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Prazo das vacinas: Pessoas que tomaram a vacina da gripe ou o imunizante Coronavac, devem aguardar 48h para doar sangue. As demais vacinas contra a Covid-19, como Astrazeneca, Pfizer e Jassen, impedem a doação por 07 dias. Os voluntários que testaram positivo para Covid-19 só podem doar 10 dias após a sua total recuperação, já aqueles que tiveram contato próximo a um caso confirmado, durante o período de transmissão, que segundo o Ministério da Saúde são 10 dias, ficam inaptos pelo período de 7 dias após o último contato.