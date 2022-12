Em evento na Bahia, executiva da Suzano chama atenção para a diversidade nos negócios

A executiva Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano, maior empresa de celulose do mundo, foi a grande homenageada do Almoço de Negócios, tradicional evento de fim de ano do Alô Alô Bahia, realizado nesta segunda-feira (12), no restaurante Amado, em Salvador. Em sua palestra, a baiana abordou diversos temas, como sustentabilidade, cultura, diversidade e inclusão.

Formada em Direito, Mariana Lisbôa começou a palestra falando sobre sua trajetória de sucesso. Com larga experiência na área Ambiental, a executiva, que tem mais de 20 anos de atuação profissional, sendo mais da metade destes dedicados ao setor florestal, também agradeceu a homenagem recebida: “É uma alegria muito grande ser escolhida, numa terra de tantos talentos, para ser homenageada do Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia”, contou.

Mariana, que também é presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior Da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), falou ainda sobre o papel da mulher e dos nordestinos no mundo corporativo, chamando a atenção dos cerca de 200 convidados do evento, entre lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação.

“Muito embora estejamos em um momento de evolução, ainda há uma discrepância muito grande na participação feminina. Há diferenças salariais e nos incentivos e oportunidades para o público feminino. Quanto mais rótulos você tem, mais difícil é sua ascensão. Se você é mulher é difícil. Se você é mulher e baiana é mais difícil. Ser mulher, baiana e negra é ainda mais difícil. Então é muito importante que a gente consiga virar essa chave e que as empresas e organizações possam enxergar essas características como um plus”, ressaltou Mariana Lisbôa.

Com um 2022 importante na discussão da agenda de diversidade e inclusão na Suzano, Mariana revelou um 2023 com projetos ambiciosos para a empresa: “Nós temos metas muito ambiciosas de trazer soluções renováveis para o planeta e contribuir de forma definitiva na transição para a economia verde e mundo descarbonizado”.

O almoço do Alô Alô Bahia teve patrocínio do Sebrae Bahia, XP Private, Guebor Toyota, Moura Dubeux, Circuito G10, Tania Bulhões, Clínica Carolina Dias, Laboratório Sabin, Mosello Lima Advocacia, Escola Concept Salvador e Petrobahia; apoio da TD Produções, Fernanda Brinço, Uranus 2, Amavi Assessoria, Restaurante Amado, Hiperideal e Jornal CORREIO e apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

