Em fase final de recuperação, Cirino rejeita rótulo de protagonista no Bahia

Das contratações que o Bahia fez entre o fim do primeiro turno e o início da segunda metade do Brasileirão, Marcelo Cirino é de longe a incorporação mais badalada. Com passagem de sucesso pelo Athletico-PR, o atacante é uma das esperanças dos tricolores para solucionar de vez a carência que a equipe tem do lado esquerdo do ataque.

Mas, o Esquadrão ainda vai ter que esperar um pouco mais para ter o jogador em ação. Em recuperação de uma cirurgia no joelho, Cirino vem trabalhando apenas a parte física desde que chegou ao Bahia. Apresentado oficialmente na Cidade Tricolor, ele diz que só precisa ganhar um pouco mais de força para ficar à disposição.

"Estou na reta final da minha recuperação. Estou me sentindo muito bem. Agora temos que melhorar um pouco a força, a parte física, para poder ir para o campo. Eu nunca pensei em ser protagonista de algum clube, algum time que tenha passado. Sempre procurei ajudar meus companheiros e aqui no Bahia não vai ser diferente. Espero poder ajudar e colocar o Bahia na melhor posição possível", disse o jogador.

Antes de acertar com o Bahia, Marcelo Cirino estava vinculado ao Chongqing Dangdai, da China. Por conta da pandemia, ele não conseguiu embarcar para o país asiático e passou então a tratar da recuperação da cirurgia no joelho aqui no Brasil.

Questionado sobre o motivo de ter escolhido pelo tricolor, já que tinha ofertas de outras equipes, ele diz que o Esquadrão "entendeu a situação". O contrato entre o atleta e o Bahia vai até o fim de 2023.

"A história do Bahia fala por si só. Acho que a gente não tem nem que entrar nesse quesito porque o Bahia é um clube grande, de tradição, tem muita história. Assim que eu, minha família, meu empresário, a gente anunciou que a gente estava livre, que tinha conseguido a rescisão lá da China, o Bahia foi um dos primeiros clubes que entrou em contato com a gente e fez um esforço para que eu pudesse estar aqui, entendendo a minha situação. Então por isso a nossa escolha de vir para Salvador e representar o Bahia", explicou.