Em fase final de transição, Nino deve enfrentar o Flamengo

Titular absoluto da lateral direita do Bahia, Nino Paraíba deve retornar aos gramados diante do Flamengo. O tricolor recebe o rubro-negro carioca no domingo (4), às 16h, na Fonte Nova, e vai buscar a reabilitação na Série A do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco rodadas, o Esquadrão é o 11º colocado na tabela de classificação, com 16 pontos. O rival está em terceiro lugar e soma 24.

Sem jogar desde o 17 de julho, quando o Bahia perdeu para o Grêmio por 1x0 na Fonte Nova e amargou a eliminação da Copa do Brasil, Nino Paraíba ainda não defendeu o tricolor no Brasileirão após a parada para a Copa América. Ele torceu o tornozelo no primeiro jogo das quartas de final contra a equipe gaúcha, no dia 10 de julho, jogou a partida de volta no sacrifício, e de lá pra cá não esteve pronto para retornar.

Só que como o Bahia terá a semana toda para se preparar para o duelo com o Flamengo, a tendência é que Nino Paraíba já tenha condições de jogo até o final de semana. Na fase final do trabalho de transição, ele fez um treino na academia do Fazendão nessa segunda-feira (29) pela manhã. A previsão é de que o lateral desça para o campo durante a semana. Com isso, o substituto imediato Ezequiel deve voltar a ficar como opção no banco de reservas.

O volante Elton e o atacante Élber também foram ao Fazendão esta manhã, mas estão em estágios mais atrasados que o de Nino. Os dois fizeram tratamento de fisioterapia. Após o empate sem gols de domingo (28) com a Chapecoense, o elenco tricolor ganhou folga nessa segunda-feira e retorna aos trabalhos na terça-feira (30), quando o técnico Roger Machado comandará o primeiro dos cinco treinamentos que terá até o jogo contra o Flamengo. Após cumprir suspensão, o atacante Arthur Caíke está novamente à disposição do treinador.