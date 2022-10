Em Feira de Santana, ACM vence Jerônimo com 42% dos votos

O município de Feira de Santana, segundo maior colégio eleitoral do estado, escolheu ACM Neto (UB) como governador neste domingo (2). Com 99,91% dos votos apurados, o ex-prefeito de Salvador conquistou 140.498 (42,88%) votos.



Jerônimo Rodrigues (PT) foi o segundo colocado, com 134.999 votos (41,20%), em sequência, João Roma (PL) aparece com 48.133 (14,69%) dos votos totais. Apesar da vitória no município, ACM não foi eleito governador devido à somatória estadual e irá ao segundo turno com o petista.

Comentarista político no programa Bom Dia Feira da rádio feirense Princesa FM, o professor universitário e advogado Argemiro Nascimento afirma que o favoritismo na cidade pendia para Jerônimo devido à força petista nas eleições majoritárias. Este ano, porém, o cenário é outro e muito devido ao apoio de Zé Ronaldo, coordenador-geral da campanha de ACM Neto ao Governo da Bahia, quatro vezes prefeito de Feira e principal figura política da cidade, tornou a disputa mais acirrada a favor de Neto. "Experiente, competente, sério, será um grande governador para a Bahia”, classificou o ex-gestor ao pedir votos para ACM no sábado (1º), um dia antes da eleição.

O analista de TI Lucas Souza, 21, lembra que cresceu vendo a influência de Zé Ronaldo na cidade e, em 2018, tornou- se parte do histórico “Ronaldista” ao votar no feirense para candidato ao Governo do Estado, contra Rui Costa (PT). O escolhido da vez foi ACM Neto, contudo, Lucas diz que há motivos que vão para além da regionalidade.

“O candidato já ganhou o título de melhor prefeito do Brasil oito vezes, acredito que com ele a Bahia tem grandes chances de evoluir, muito diferente do Governo atual. Vejo que ACM está disposto a dialogar com líderes de quaisquer partidos democráticos. Então acredito que seja a melhor opção, principalmente, tendo em vista a polarização que vivemos”, declara.



A médica Gleyce Oliveira, 27, morou em Salvador por seis anos - 2014 a 2020 - e foi por conta da vivência do governo de ACM na capital que a jovem fidelizou o voto, mesmo sendo agora moradora de Feira.



“Se Netinho conseguiu melhorar tanto Salvador, com certeza ele vai melhorar a Bahia toda. Quando cheguei em Salvador a orla era horrorosa, agora já é outra coisa, chega dá vontade de chamar o pessoal de fora para conhecer a capital da Bahia”, elogia.



Histórico

Professor de teoria da história na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Clóvis Ramaiana Oliveira ressalta que há cenário de ambivalência em Feira. Enquanto as eleições municipais têm predominância do grupo que ele chama de “Ronaldista”, sendo este o União Brasil, com vitórias em primeiro turno desde 2006 por influência de José Ronaldo, há por outro lado comportamento petista quando se fala de Governo Estadual e Federal. Nesta eleição, porém, a influência municipal se expandiu ao âmbito estadual. “Desde 2006 […] o ex-prefeito Zé Ronaldo ganhava as eleições [...] em Feira de Santana com absoluta tranquilidade, sempre em primeiro turno e sempre com grandes votações”, observa.

“Não vejo expectativa de que tem uma força altura da força dele, uma força mais próxima do que se convencionou chamar Ronaldismo. [Tem] o PT na liderança federal com José Neto, mas não vejo equiparada à máquina partidária dos resultados eleitorais do grupo chefiado pelo prefeito Zé Ronaldo”, compara.



ACM Neto nomeou José Ronaldo como coordenador geral de campanha em 10 de agosto na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana. Na manhã do anúncio, o ex-prefeito de Feira se pronunciou pela primeira vez sobre a chapa e confirmou a expectativa para ser vice, todavia, reiterou apoio ao ex-gestor da capital.

“Eu aprendi ao longo da minha vida, que não é a raiva que vai mudar a minha personalidade, não conheço na minha vida o sentimento da vingança. Quero dizer Neto, [...] eu entendo que você é o melhor para a Bahia, eu acredito que você vai ser um grande governador”, disse em apoio.



A reportagem do CORREIO solicitou dados sobre comparecimento e abstenção ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia (TRE-BA), porém, não recebeu retorno das informações. O tribunal informou que, por serem dados específicos, os números devem ser informados apenas a partir de terça-feira (4). Por enquanto, serão disponibilizados apenas taxas gerais.



Candidatos focaram em Feira e região na reta final da campanha

Na reta final da campanha, ambos candidatos voltaram a Feira de Santana. Foi na “Princesa do Sertão” que ACM Neto retomou agenda de campanha na quinta-feira (29), após a morte do subtenente Alves, que acompanhava os trabalhos da comitiva Pra Mudar o Brasil, na noite de terça-feira (27), em Itajuípe.



Na carreata, o candidato afirmou que vai construir um plano regional de desenvolvimento para Feira e municípios vizinhos, além de defender a criação de projeto permanente para manutenção das estradas baianas.

“Feira é uma cidade que atrai muitas pessoas, não só da Bahia como também de fora, pela sua força do comércio, pela sua força industrial. E isso pode se expandir ainda mais. [...] Precisamos resgatar o projeto de construção do Centro de Convenções que há 16 anos foi abandonado pelo atual governo”, criticou.

“Da mesma forma, vamos colocar para funcionar o aeroporto da cidade. Esse aeroporto pode ajudar a integrar Feira de Santana com outras cidades, com outros estados do Brasil e, é claro, a escoar produção”, propôs. O ex-prefeito de Salvador estava acompanhado pelo ex-prefeito de Feira, Zé Ronaldo, e os candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), e ao Senado Cacá Leão (PP).

Na quinta (29), o ex-prefeito de Salvador participou de carreatas em Vera Cruz, Itaparica, e realizou dois eventos em Salvador e São Sebastião do Passé Foto: Divulgação.

Já o petista cumpriu agenda neste sábado (1º), Jerônimo garantiu que seu governo será marcado por uma forte atenção à inclusão social e ao desenvolvimento econômico. Durante carreata, o candidato ao Governo da Bahia disse que a gestão dará prioridade às obras estaduais, como a ponte Salvador-Itaparica, além do investimento em hospitais, maternidades, policlínicas, escolas, encostas, barragens e rodovias”, destaca.

“Iremos implementar o plano de reindustrialização da Bahia, nós vamos atrair indústrias e empresas para nosso estado. Estaremos em diálogo permanente com os empresários, seremos parceiros dos empresários, vamos estimular a construção civil, a economia criativa, investimento em sustentabilidade, energia eólica, solar e hidrogênio verde", destacou.

Jerônimo destacou que irá implementar, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) Foto: Divulgação



Colégio Eleitoral

O município de Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros de Salvador, é o segundo maior colégio eleitoral da Bahia com mais de 424.521 eleitores aptos a votar. Do total, 55% são mulheres.

Quatro zonas eleitorais compõem o eleitorado do município, são: 154, 155 - que inclui a cidade de Serra Preta -, 156 e 157 - com município de Anguera. Ao todo, Feira conta com 1.344 seções eleitorais e 142 locais de votação.

O maior colégio eleitoral de Feira de Santana é o Centro Integrado De Educação Assis Chateaubriand, com 10.431 eleitores aptos. Este ano, o local recebeu nove novas seções eleitorais.

Feira possui quase o dobro da cidade que vem em terceiro lugar no ranking de colégio eleitoral do estado, a cidade de Vitória da Conquista, na região sudoeste, tem 250.908 eleitores aptos a votar no município. Em sequência vem Itabuna (156.529 eleitores), Juazeiro (156.048) e Barreiras (103.075). Salvador tem o maior colégio eleitoral da Bahia e conta com 1.983.198 eleitores aptos.



*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier