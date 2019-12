Em feriado de Natal, Bolsonaro brinca com drone no Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou o feriado de Natal para estrear um novo "brinquedo". Nesta quarta-feira (25), o chefe do Executivo operou um drone no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

A aeronave sobrevoou a área onde o presidente mora por alguns minutos, passando pela Bandeira Nacional e pelo local onde ficam os visitantes e a imprensa, do lado de fora.

O voo surpreendeu até integrantes da segurança do Alvorada. "Águia operando drone" foi a informação repassada aos servidores, revelando que o equipamento estava sendo controlado pelo próprio presidente da República, chamado de "águia" pelos seguranças.

'Águia operando drone' foi a informação repassada aos servidores (Dida Sampaio/Estadão)

O modelo operado por Bolsonaro é um Mavic 2, principal drone da DJI - fabricante chinesa de veículos aéreos não tripulados. O uso desses equipamentos na área da residência oficial só é permitido com autorização específica.



O equipamento controlado pelo presidente é de uso pessoal. Neste primeiro ano do mandato de Bolsonaro, a Presidência da República autorizou uma licitação para compra de sistema de proteção contra drones, de até R$ 2,2 milhões, para segurança do chefe do Planalto e do vice-presidente Hamilton Mourão. Além disso, Bolsonaro já defendeu um projeto de lei para autorizar o uso de drones em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), quando o Exército é chamado para atuar em situações específicas no país.

Pronunciamento

Em pronunciamento exibido às 20h30 de desta terça-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro disse que 2019 foi um ano especial, de “algumas conquistas”. Durante a mensagem, o presidente afirmou que tem muito a agradecer, em especial, a grande parte da população que lhe deu a missão de presidir o país.

Ainda na fala, o presidente relembrou o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral, em 2018. “Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do Brasil”, afirmou.

Em dois minutos e 45 segundos de pronunciamento, Jair Bolsonaro destacou algumas realizações de seu primeiro ano de mandato. O presidente disse que o Brasil atualmente conta com números positivos na economia, com queda nos índices de criminalidade e com aumento de turistas. Na mensagem, o presidente afirmou que o pagamento do 13° salário para os beneficiários do Bolsa Família, a Lei da Liberdade Econômica e as obras feitas pelo Exército demonstram os novos rumos do país.

“Estamos terminando 2019, sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais”, disse o presidente.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, finalizou a mensagem desejando feliz Natal e disse que espera um Brasil “mais justo, mais inclusivo e mais solidário para todos”.

Réveillon na Bahia

Bolsonaro se recupera de uma queda sofrida na última segunda-feira (23) e viajará à Bahia na sexta-feira (27), onde deve passar a virada do ano. Ele escolheu a Praia de Inema, no Subúrbio Ferroviário de Salvador para curtir o Réveillon. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Ele vai passar o Natal em Brasília e logo depois vai viajar. A proposta da equipe do governo é que ele fique longe do Planalto por, pelo menos, 10 dias.

Outros quatro presidentes já tiraram férias na praia: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Roussseff e Michel Temer

Acidente

Bolsonaro precisou ser hospitalizado depois de levar um tombo no Palácio da Alvorada. Os exames feitos pelo presidente não apontaram problema algum decorrente da queda e ele recebeu alta pela manhã.

Hoje, poucas horas após o acidente, Bolsonaro recebeu o secretário-geral da Presidência, Jorge Antonio Oliveira, e o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), que passou cerca de 40 minutos com o chefe do Executivo.

Ainda mostrando que sua rotina em nada mudou depois que sofreu uma queda no Palácio do Planalto, Bolsonaro usou seu perfil no Twitter pela manhã para tecer críticas a adversários políticos. Sem citar nomes, o presidente pediu para não ser cobrado pela "solução do que foi destruído, por décadas, pela ação dos maus e omissão dos bons".

Em outro post, o presidente citou um versículo do livro bíblico de Eclesiastes. "Porque se um cair o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante".