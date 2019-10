Em festa de Halloween dos famosos, Anitta deixa seios à mostra

Anitta resolveu apostar numa fantasia ousada em uma festa de Halloween que a famosa deu em sua casa na noite desta quarta-feira (30). O look escolhido foi o de Elvira, a Rainha das Trevas.

E Anitta não apenas acertou em cheio na sensualidade da personagem, como ainda imitou a famosa cena em que ela usa tapa seios burlescos para performar.

A festa, que durou até a manhã desta quinta (31), levou e reuniu diversas celebridades, todas devidamente fantasiadas para curtir a data que, mesmo sem tradição no Brasil, já deixa muita gente animada.

Outra fantasia que chamou a atenção foi a de David Brazil. O amigo da cantora foi vestido igual a Ludmilla no clipe Onda Diferente, que fez as duas funkeiras acabarem a amizade.

Em seu Instagram, David justificou a escolha de sua fantasia: "Amores, antes que comecem com fofoquinha, a minha amiga Ludmilla, que eu amo de paixão, ela não só me viu como autorizou e amou a minha fantasia. Comigo não tem fogo no parquinho, não tem estresse, não tem coisa alguma. Essa minha roupa já estava planejada há um tempão. Sem estresse, sem fofoca, sem maldade aqui, sem fogo no parquinho, bebê".

Em um momento, o promoter gravou um vídeo com o cantor Belo, e os dois começaram a cantar juntos Onda Diferente, a canção que foi o estopim da discórdia entre Anitta e Ludmilla. "Lud, te amamos", disse David.

Anitta postou em seu Instagram que demorou "uma vida" para reconhecer Belo, que estava com uma maquiagem de caveira. Aliás, uma que também se jogou de cabeça na festança foi a mulher do cantor, Gracyanne Barbosa. Fantasiada de Malévola, a musa fitness rebolou e requebrou muito ao som do funk.

A anfitriã estava muito animada, e compartilhou stories com diversos de seus convidados para mostrar suas fantasias. Ela ficou particularmente impressionada com Hugo Gloss, que foi fantasiado do Gênio, do filme da Disney Aladdin. Ela também ficou feliz com a presença de Fernanda Abreu: "Você percebe que chegou no auge da vida quando Fernanda Abreu vem na sua festa".