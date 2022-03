Em festa, prefeito de cidade do Pará diz que vai 'comer mais de 20'

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o prefeito de Itaituba, no Pará, Valmir Climaco (MDB), fazendo comentários machistas durante um show no último sábado (5). Aparentando estar embriagado, Valmir fica sem camisa e máscara de proteção contra a covid-19 durante a festa, e afirma que iria "comer mais de 20".

No registro, o prefeito aparece apontando para as mulheres e diz: "Vou comer aquela, vou comer mais de 20". Logo em seguida ele completa: "Pensa num lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem".

A deputada Marinor Brito (Psol) publicou no Twitter que as declarações do prefeito são inaceitáveis: "Não podemos permitir que comportamentos como esse continuem. Basta de machismo e misoginia!".

Ao G1, o político alegou que o caso teve uma repercussão exagerada. "As críticas vêm de pessoas que nem em Itaituba moram". O político ainda destaca que ele é visto na cidade "como um ser humano como qualquer outro".

De acordo com o prefeito, quando ele chamou as mulheres de raparigas, ele queria dizer que elas eram bonitas. "Acho que a única pessoa que não devia gostar é a minha esposa", concluiu o político.

Após as eleições de 2020, em novembro, outro vídeo do prefeito com sinais de embriaguez foi divulgado nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece comemorando sem camisa, bebendo e dançando, sem máscara e aglomerando em uma festa da cidade.