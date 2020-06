Em frente ao TJ-BA, lideranças negras promovem Ato Nacional #VidasNegrasImportam

O Movimento Democrático Brasileiro Afro e o Coletivo Nacional de Organização Negra (Connegro) promoveram um ato nesta quarta-feira (10), em defesa da importância da vida negra.

O ato nacional #VidasNegrasImportam aconteceu, em Salvador, na frente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A iniciativa tem o apoio do presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi.



“Temos uma luta histórica contra o racismo feita por tantos brasileiros passando por Zumbi dos Palmaras, José do Patrocínio e André Rebouças. Nos Estados Unidos, onde o racismo é declarado, tivemos Malcom X e Martin Luther King”, afirma o presidente do MDB Afro, Nestor Neto.



O ato nacional é consequência das mortes de George Floyd, nos Estados Unidos, e do menino Miguel Otávio, em Recife. A criança, que tinha 5 anos, morreu após cair do nono andar de um prédio. A mãe dele, que trabalhava de empregada doméstica em uma casa, estava passeando com o cachorro da patroa, que deveria tomar conta do filho da funcionária. Vídeos comprovam que a mulher deixou a criança sozinha e ainda o deixou no elevador, apertando o botão da cobertura.

O Ato Nacional MDBAfro/Connegro tem o apoio dos núcleos do MDB (Mulher, Juventude, SocioAmbiental, Trabalhista e Diversidade). Todas as redes sociais do MDB apoiaram a ação.