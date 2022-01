Em imbróglio com Bahia, Rossi acerta com clube da Arábia Saudita

Apesar de viver um impasse com o Bahia sobre uma possível renovação automática, prevista por metas no contrato, o atacante Rossi já tem um novo destino. O jogador foi anunciado como reforço do Al Faisaly, da Arábia Saudita. O vínculo entre clube e atleta vai até junho de 2023.

Rossi deixou o Bahia no fim do ano passado depois de duas temporadas no Esquadrão. No entanto, jogador e clube vivem uma divergência. Uma cláusula no contrato prevê a renovação automática com o tricolor por mais um ano caso o atacante disputasse 60% dos jogos da temporada passada.

Na análise do Bahia, a cláusula leva em consideração apenas as partidas do time principal, sem contar os jogos do Campeonato Baiano, que foi disputado pela equipe de transição. Nesse caso, Rossi teria participado de 43 dos 62 jogos do time principal, ou 69,3% dos compromissos. O que garantiria a renovação.

O jogador e o seu staff, no entanto, consideram que os jogos do Baianão também entram na conta. Nesse caso, o atacante teria disputado 58,9% das partidas (43 de 73 jogos). Por esse cenário, Rossi teria ficado a apenas um jogo de bater a meta. Vale destacar que ele não participou da partida contra o Fortaleza, que decretou o rebaixamento do Esquadrão na última rodada da Série A, por estar suspenso.

O Bahia diz que o caso vem sendo tratado de forma jurídica. Internamente o clube deseja receber uma compensação financeira já que o acordo para a renovação não foi honrado. Como não possui contrato com o tricolor, o atacante ficou livre e pôde assinar com o clube árabe sem custos.