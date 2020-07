Em jogo tranquilo, Bahia goleia o Náutico na retomada do futebol

O torcedor que precisou esperar quatro meses para rever o Bahia em campo terminou a noite desta quarta-feira (22) muito satisfeito. No estádio de Pituaçu, o tricolor goleou o Náutico por 4x1, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Élber, Rodriguinho e Fernandão e Nino Paraíba marcaram os gols do tricolor, enquanto Kieza, de pênalti, descontou para o Náutico.

O resultado marcou a retomada do Bahia às competições depois de quatro meses. Agora, o time principal do Esquadrão volta as atenções para a partida as quartas de final, neste sábado (25), contra o Botafogo-PB.

O Jogo

Apesar da noite de definições na Copa do Nordeste, o Bahia entrou em campo bem confortável e com a vaga nas quartas de final assegurada. A situação ficou ainda melhor logo no início do jogo.

Com apenas três minutos, Élber mandou um pombo sem asa de fora da área e não deu chance para o goleiro Jefferson. Um golaço do camisa 7, que abriu o placar em Pituaçu.

O gol no início de uma amostra do seria o Esquadrão no primeiro tempo. Equilibrado, o Bahia conseguiu ocupar bem os espaços e envolver o time do Náutico na marcação.

Sempre que roubava a bola, o Bahia explorava as jogadas em velocidade, principalmente nas descidas dos pontas Élber e Clayson. Mas foi na base da pressão que o tricolor chegou ao segundo gol.

Aos 26 minutos, Clayson roubou a bola no meio-campo e acionou Rodriguinho. O meia arrancou, tabelou com o próprio Clayson e dentro da grande área chutou forte para anotar o segundo do Bahia no jogo. Foi o primeiro tento do camisa 10 pelo tricolor.

Depois do gol, o Náutico ficou ainda mais acuado. Sem conseguir passar pela marcação tricolor, o Timbu praticamente não ofereceu riscos e ainda deu espaços.

Antes do fim do primeiro tempo Gilberto fez a jogada na linha de fundo, cruzou fechado e quase marca o terceiro.

Segundo tempo

Com a vantagem no placar, Roger aproveitou para dar mais minutos a Fernandão e voltou para o intervalo com o camisa 20 na vaga de Gilberto. No entanto, outro atacante foi quem entrou dando resultado primeiro.

Com menos de um minuto da segunda etapa, o experiente Jorge Henrique, que havia saído do banco de reservas, foi derrubado por Flávio dentro da área. Pênalti que Kieza bateu, fez valer a ‘lei do ex’ e diminuiu o placar para o Náutico.

O gol não alterou o panorama da partida. O Bahia seguiu dominante e não demorou para fazer o terceiro. Na jogada que começou com a roubada de bola na defesa, Élber disparou em velocidade e descolou belo passe para Juninho Capixaba. O lateral invadiu e cruzou rasteiro para Fernandão, que apareceu fechando no segundo pau, completar para as redes.

Roger aproveitou o momento para fazer experiências na equipe. Nino Paraíba e Marco Antônio, que ainda não haviam estreado na temporada, entraram nas vagas de João Pedro e Rodriguinho, respectivamente.

A estrela de Marco Antônio quase brilha aos 27 minutos. Na rápida escapada, Élber cruzou rasteiro e o meia-atacante ia entrando livre, mas a defesa do Náutico chegou primeiro e conseguiu cortar.

A mesma sorte os pernambucanos não tiveram com Nino Paraíba. O lateral roubou a bola no campo de defesa e disparou em velocidade. Sem ser parado, ele invadiu a área e soltou a bomba, sem chances para Jefferson, marcando o quarto gol do Bahia aos 32 minutos.

Os últimos minutos do Bahia no jogo foram perseguindo o quinto gol, que daria ao tricolor a liderança do grupo A. O tento quase veio aos 41 minutos. Juninho Capixaba limpou a marcação e de frente para o gol mandou para fora.

Apesar da insistência, o gol não saiu, mas o tricolor não lamentou e comemorou o resultado ao fim da partida.