Em litígio com a Arena, Bahia vai vender cerveja a R$ 1 no Dique

Em rota de colisão com o consórcio que administra a Fonte Nova por causa do fim do contrato que concede 50% de desconto aos sócios do Bahia na compra de cerveja no estádio, a diretoria tricolor vai fazer uma ação de marketing nesta quarta-feira (25), quando o time enfrenta o Botafogo às 21h30, pela 21ª rodada da Série A.

Em parceria entre o Bahia e a Ambev – concorrente da Itaipava, que patrocina a Arena -, a gigante do ramo cervejeiro vai vender a latinha "piriguete" de Brahma a R$ 1 em frente ao estádio, ao lado do Dique do Tororó. A promoção é válida para qualquer torcedor, sócio ou não, e será realizada a partir das 18h até quando durar o estoque. Segundo nota divulgada pelos envolvidos, é pré-requisito estar vestido com a camisa do Bahia.

A ação também envolve os ambulantes, que poderão comprar a unidade por R$ 0,50, a partir das 15h, no Depósito Ponto Certo (em frente ao Restaurante A Porteira), também no entorno do estádio. Cada um poderá comprar até o limite de 20 caixas.

Após o desacerto na renovação do contrato, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, havia incitado a torcida a não comprar cerveja nos bares do estádio como forma de boicote. Nesta quarta-feira (25), ele publicou em seu Twitter a foto de uma latinha da Brahma personalizada com o escudo do Esquadrão.

A história se tornou pública na noite de terça-feira, quando o dirigente abordou o assunto em entrevista à rádio Metrópole. "A gente tem uma vantagem que é todo sócio-torcedor pegar cerveja pela metade do preço. O contrato venceu agora e temos uma discussão grande de renovação. Há uma expectativa de aumento de preço de cerveja. O Bahia não está aceitando. Não temos contrato para amanhã. Infelizmente, com contrato vencido, não teremos cerveja pela metade do preço para sócio. Tentamos de todo jeito para o sócio", disse Bellintani, referindo-se ao jogo de hoje, contra o Botafogo.

Em meio à repercussão, o consórcio que administra a Fonte Nova confirmou o fim do desconto para sócios tricolores e negou o aumento do preço. "A Fonte Nova Negócios e Participações esclarece que a promoção de cerveja pela metade do preço para os sócios do Esporte Clube Bahia, praticada pelo Clube nos jogos na Arena Fonte Nova, foi suspensa por falta de respaldo contratual. Informamos que a cerveja permanecerá com o mesmo valor já praticado (R$ 6,00)", declarou a Arena em nota.

O Bahia está na oitava colocação do Brasileirão, com 31 pontos, e precisa vencer o Botafogo para se manter na cola do G6, o grupo que garante classificação para a Copa Libertadores da América de 2020. O São Paulo, sexto colocado, tem 35 pontos. Já o Botafogo, com 27 pontos, está em 11º.