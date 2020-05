Em live, Taís Araújo e Thelma do BBB20 conversam sobre identidade negra

A atriz Taís Araújo entrevistou a médica e ganhadora do Big Brother Brasil Thelma Assis na noite desta terça-feira (5) em uma live no Instagram. Além de abordar o BBB 20, as duas também falaram sobre a representatividade da sister dentro do programa e da vida fora do Reality Show.

A médica disse que não gosta de ser rotulada e, por isso, acredita que é possível fazer de tudo, desde ser uma profissional de saúde até passista da Mocidade Alegre. “A gente tem que se realizar em várias coisas. Tudo que eu fizer, quero fazer bem feito”, disse a campeã do programa.

Para Thelma, a resposta do público para a sua participação no programa foi um honra, especialmente, o apoio de famosos que ela admirava. “Foi uma loucura saber que pessoas que eu me identificava torciam por mim”, contou.

A live foi acompanhada por mulheres negras reconhecidas na luta pelo empoderamento, como Negra Li, Paula Lima, Conceição Evaristo e Monique Evelle.

Apesar de amar a medicina, Thelma disse que entrou no programa para mostrar a sua história e que isso foi um tiro no escuro. A anestesiologista teve que ser exonerada de um concurso público em um dos 4 hospitais que trabalhava para participar do BBB. “Eu tenho meu lado exibida. Profissionalmente, eu estava muito realizada, mas tava entrando em um ciclo que não conseguia sair. Eu tava vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver”, disse.

De acordo com Thelma, ela trabalhava mais de 60 horas por semana e ajudava a família sempre que podia. Ela acreditava que, mesmo que perdesse o prêmio, sua história poderia servir de incentivo para alguém.

Live foi postada na conta do Instagram de Taís Araújo (Reprodução/Instagram)

Sobre o top 5 do programa, onde chegou junto com Babu, Rafa, Mari e Manu, Thelma disse que foi uma forma de encerrar o BBB com chave de ouro pois todos se respeitavam e se admiravam. “A gente tava muito feliz e quis levantar todas as bandeiras de representatividade. Nessa semana, com as pessoas que chegaram no final, a gente podia falar que se respeitava e se admirava. Chegar lá e se respeitar foi muito bom”, relembrar.

Taís ainda questionou a ex-sister sobre o voto no Babu e como ela se sentiu após fazer essa escolha. Para Thelma, a dor de escolher o ator para ir para o paredão ocorreu devido a relação de irmandade que ambos têm. “Eu tenho a obrigação de ter esse lugar de irmandade com uma pessoa de uma realidade tão difícil como a minha, mas estávamos num jogo e as escolhas de jogo me fizeram decidir isso. Fui leal até o momento que o jogo permitiu”, analisou.

Ao ser perguntada sobre a realidade da pandemia do novo coronavírus, a médica disse que foi um choque sair da casa em meio ao cenário em que tudo estava mudado. Thelma disse que os confinados não tinham ideia da proporção da pandemia. “Até a final, a gente tentou ter uma esperança de que seria uma final normal. Quando tudo acabou e nos explicaram que não era pra encontar, foi muito impactante. Nessa situação, baixei a euforia de ter ganhado o programa com medo de ser injusta por ter tanta gente triste por passar por isso”, disse.

Thelminha, como é apelidada, contou para a atriz que quer poder abraçar a família e os amigos o fim da quarentena. Ela também tem o desejo de voltar a praticar a medicina. “Eu amo anestesia. Tô curtindo muito esse momento, mas ainda pegaria um plantão de anestesia amanhã se tivesse tudo normal. Com o coronavírus, não é possível porque a rotina dos colegas mudou muito”, relatou a campeã do BBB 20.

Durante a live, Taís Araújo ainda contou que vai ser colega de Thelma. A campeã do programa foi chamada para integrar o time de influenciadores de L'Oréal Paris, assim como a atriz.