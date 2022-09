Em luta pelo acesso, Bahia pode ganhar reforços na reta final da Série B

Com uma boa folga na tabela da Série B, o Bahia quer usar o tempo como aliado na reta final da competição. Além dos ajustes na equipe, o clube tem aproveitado os 11 dias sem compromissos após a derrota para o Sport para ter novas opções no duelo contra o Operário-PR, no próximo sábado (24), às 18h15, na Fonte Nova.

Entre as novidades, Enderson Moreira pode voltar a contar um titular absoluto, já que o zagueiro Luiz Otávio está recuperado da lesão que sofreu na coxa. Nos últimos dias ele iniciou a transição no campo, e a expectativa dos médicos é que o defensor inicie os treinos com o restante do elenco a partir de segunda-feira (19).

“Luiz Otávio sofreu um estiramento de grau 2 da musculatura posterior da coxa esquerda. Ele já está assintomático, está na transição no campo com o professor Roberto Nascimento e a expectativa é de que no início da semana ele seja entregue ao grupo”, explicou Rodrigo Daniel, médico do Bahia.

Outro que tem chance de aparecer entre os relacionados é o atacante Caio Vidal. Nesse caso, o jogador pode estrear com a camisa tricolor. Caio foi o último atleta contratado durante a janela de transferências do segundo semestre. Emprestado pelo Internacional, ele chegou ao clube baiano com uma lesão no tornozelo sofrida quando ainda defendia o colorado.

Recuperado do problema, Caio Vidal está treinando com os companheiros há quase duas semanas, mas ainda não foi convocado por Enderson. O treinador, aliás, pregou cautela sobre a utilização do atacante. A maior preocupação está na condição física.

"A gente está acompanhando o trabalho do Caio. Ele chegou em um período de transição, não estava liberado... Estamos aguardando que ele tenha condição plena. Não adianta antecipar algumas situações. Vejo muita ansiedade para que o jogador rapidamente possa ter condições. Ele precisa chegar, se adaptar, conhecer os atletas. Sei que é preciso que eles estejam na melhor condição possível. Assim que estiver nessas condições, vai ser um jogador que a gente vai utilizar", explicou o técnico.

Mudança

Enderson será forçado a mudar o time contra o Operário porque o meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de ação. O mais provável é que Ricardo Goulart seja o substituto. Outras mudanças, no entanto, não estão descartadas.

No setor, o elenco tem opções como Marco Antônio e Gregory. Além disso, o treinador pode mudar o esquema e reforçar a equipe com mais um volante ou apostar na entrada de outro atacante. No último treino, o comandante fez testes na escalação.