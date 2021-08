Em madrugada de frio, Bahia registra sensação térmica de até 6ºC nesta segunda

Os efeitos da massa de ar frio vinda do sul já foram sentidos na Bahia neste final de semana, provocando algumas das temperaturas mais baixas do ano no estado. Os menores índices foram encontrados em Santa Rita de Cássia, no Oeste do estado, onde fez 9,4ºC nesta segunda-feira (2), com sensação térmica de 6ºC.

A meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que a cidade na divisa com o Piauí costuma registrar temperaturas mais baixas por conta de sua localização longe do litoral e também da altitude. Foi lá onde ocorreu a menor temperatura de 2021 no estado, cogelantes 8,2ºC no dia 9 de julho.

Já em Salvador a menor temperatura desta segunda-feira de chuva foi 20,5ºC, com sensação térmica chegando a 17ºC. Essa também não é a menor temperatura do ano, com o "ouro" pertecendo aos 19,7ºC marcados no mês passado.

Nos próximos dias a previsão também é de temperaturas mais baixas na capital baiana, com o índice variando entre 20 e 25 graus.