Em 'maior réveillon da história', Rio planeja 13 palcos na virada para 2022

Mesmo com o cenário de pandemia e incerteza para os próximos meses, a Prefeitura do Rio de Janeiro planeja realizar um réveillon com 13 palcos espalhados pela cidade, sendo três deles em Copacabana.

O município divulgou nesta sexta-feira (6) os cadernos de encargos para a festa. Os documentos servem de guia para empresas interessadas em patrocinar a virada para 2022, em troca de expor sua marca.

No entanto, a divulgação não garante a realização dos festejos em 31 de dezembro. “As comemorações do réveillon estão condicionadas ao cenário epidemiológico da pandemia na capital”, pontuou a prefeitura.

Na última virada, justamente por causa do coronavírus, não houve queima de fogos na orla, e poucas pessoas saíram de casa.

'Maior réveillon da história'

O prefeito Eduardo Paes disse na semana passada que o réveillon 2021-2022 será o "maior da história da cidade" e que o Carnaval ano que vem, se tudo caminhar como o previsto, será realizado.

"Nós estamos programando diante dos dados – aí, desculpe, são os epidemiologistas que podem nos dizer – que a gente vai ter, sim, réveillon e carnaval."