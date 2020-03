Em meio ao surto de Coronavírus, Bruno Magnata lança Senta no Álcool Gel

Dono de hits inspirados em memes e notícias que ficam em alta na internet, o vocalista da banda La Fúria, Bruno Magnata, aproveitou a pandemia de coronavírus para lançar mais uma composição: 'Senta com Álcool Gel'.

Com frases de conscientização, o Magnata postou em sua conta no Instagram um vídeo que conta dos diversos pedidos feitos pelos fãs. “Sabemos que o coronavírus é assunto um sério, por isso resolvi passar uma mensagem através de música”, diz no início da gravação.

Em seguida, a batida do pagode entra e, acompanhado de uma dançarina, solta o refrão: “passa o álcool gel, banho de álcool gel, dorme com álcool gel, senta com álcool gel…”

Confira o vídeo

A música foi lançada pelo cantor mesmo após ter publicado em sua conta pessoal na mesma rede social falando que não faria nenhuma música, mesmo com os excessivos pedidos dos fãs da banda.

Na ocasião, afirmou que não faria nenhuma música com essa temática pois “se trata de um assunto muito sério e que está matando muitas pessoas”.

A composição se junta a outras que também surgiram a partir de temas polêmicos, e dividem opiniões, como Oi, Fake, que foi lançada após o caso de acusação de estupro do jogador Neymar, e Modo Fábio Assunção, criticada por fazer referênia ao ator, que luta contra a dependência química.