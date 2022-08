Em momento de descontração, Rodallega visita o Pelourinho e joga baralho com torcedores

Artilheiro do Bahia na temporada, com 13 gols, o colombiano Hugo Rodallega está completamente adaptado à capital baiana. Nesta sexta-feira (5), uma foto do atacante jogando baralho no Pelourinho viralizou nas redes sociais.

Rodallega foi flagrado em um momento de descontração no ponto turístico. O jogador estava passeando pela cidade com os seus familiares quando aproveitou para disputar uma partida de cartas com torcedores.

Na semana passada, Rodallega reencontrou a mãe e a irmã após dois anos. A esposa do jogador preparou uma surpresa e trouxe os familiares do atleta da Colômbia para o Brasil. O encontro aconteceu na Fonte Nova, após o triunfo do Bahia sobre o Náutico, por 3x0.

Nas imagens postadas pelo Bahia nas redes sociais, é possível ver o momento em que Rodallega encontra os parentes. O atacante não segurou a emoção.

Nesta sexta-feira, Rodallega e o elenco do Bahia, realizaram o último treino antes da partida contra o CSA. O duelo será disputado neste sábado (6), às 16h30, na Fonte Nova.