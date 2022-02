Em momento turbulento, Raí mira triunfos para garantir paz ao Bahia

Sem vencer há três jogos na temporada, o Bahia entrou em rota de colisão com os tricolores. Alvo de críticas desde a queda para a Série B, em dezembro, o Esquadrão viu a relação com o torcedor ficar ainda mais estremecida durante a derrota para o Barcelona de Ilhéus, na última quarta-feira, por 1x0, na Fonte Nova.

O apoio das arquibancadas se transformou em protestos com vaias e reclamações contra o desempenho da equipe e da diretoria. Na análise do atacante Raí, apesar do momento turbulento, o elenco tem realizado um bom trabalho e está no caminho para reencontrar as vitórias.

"O time está fazendo as coisas da melhor maneira possível. O trabalho está sendo no máximo possível. No momento, os resultados não estão vindo, mas a gente sempre começa pela frente, numa chegada no gol. Mas não está entrando. Infelizmente, a única que eles conseguem chegar, estão conseguindo fazer o gol. Mesmo a gente tendo mais ocasiões que os rivais”, disse.

“Mas acredito no trabalho da equipe, do professor. E esperamos trazer resultados para a torcida. É o resultado que nós também queremos, dentro de campo. E a torcida também, para nos darem esse grande amor que sempre tiveram e que eles merecem de nós", completou.

Questionado sobre as cobranças, o atacante afirmou que a torcida tem o direito de exigir mais dos atletas. No início do ano, uma organizada do Bahia chegou a invadir o CT Evaristo de Macedo para cobrar diretamente dos jogadores e comissão técnica.

"Hoje em dia, seja o esporte que for, é dependente de resultados. Enquanto isso não chega, é normal a cobrança. Eles (torcedores) estão dentro do poder deles. Tem que cobrar sim, tem que ser cobrado. E nós também nos cobramos dentro de campo. Que nem eu falei antes, a partir do momento que a bola começar a entrar, acredito que tudo isso vai mudar. Temos bastante tempo para isso", explicou.

A próxima chance para o Bahia reverter o quadro atual será neste sábado (12). O tricolor recebe o Globo-RN, na Fonte Nova, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Esquadrão está na quinta colocação do grupo B do torneio, com três pontos em dois jogos.