Em noite iluminada de Harry Kane, Tottenham goleia Crystal Palace

Todo início de temporada na Inglaterra tem a mesma notícia: Harry Kane tem diversas propostas e pode deixar o Tottenham. O clube, porém, sempre bate o pé, se esforça e garante que seu astro não sai. Neste domingo (7), o camisa 10 de 27 anos deu mais uma prova porque o clube do norte de Londres não o negocia de forma alguma. Na goleada por 4x1 sobre o Crystal Palace, em casa, o atacante foi o nome do jogo com dois gols e duas assistências no Tottenham Stadium.

Depois de cair de produção após liderar o Campeonato Inglês, o Tottenham do técnico português José Mourinho, então criticado por apresentar um futebol burocrático nas rodadas iniciais, parece estar se reencontrando, apesar de ainda figurar na sexta posição. São quatro goleadas nas últimas seis apresentações.

Kane carrega números impressionantes na atual temporada do Campeonato Inglês. Após a apresentação de gala diante do Crystal Palace, chegou a 29 participações decisivas em gols. Ninguém tem desempenho melhor na competição.

Com as duas assistências para o atacante galês Gareth Bale, autor dos dois primeiros gols da equipe no Tottenham Stadium, ele assumiu a liderança no quesito: 13 passes decisivos. Mas sua especialidade é bola na rede. Agora são 16 gols no Inglês, apenas um atrás do artilheiro Mohamed Salah, do Liverpool.

O primeiro dele neste domingo foi uma pintura. Um belo tapa de primeira, com curva, de fora da área, para mandar no ângulo. Deu soco no ar e repetiria a dose antes de ser substituído, restando 10 minutos para o fim da partida.

Benteke anotou o gol de honra dos visitantes, que seguem em 13.° lugar. O Tottenham subiu para sexto, com 45 pontos. Colou em Everton (46) e Chelsea (47) e voltou a sonhar com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A Inglaterra garante vaga para os quatro primeiros; o quinto vai para a Liga Europa.