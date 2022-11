Em nova fase, Xanddy anuncia agenda de Verão e mudanças para o Carnaval

Anseios pelo Carnaval, celebração regada a música e frio na barriga. Foi esse o tempero da noite da segunda-feira (21) para o cantor Xanddy, que reuniu imprensa, familiares, amigos e parceiros de trabalho na Arena Fonte Nova para divulgar a agenda de verão do Xanddy Harmonia, sua nova marca em parceria com o também músico Mestre Bimba, após o fim do Harmonia do Samba. Entre as novidades trazidas pelo vocalista, houve o anúncio da mudança de nome do seu bloco, que deixará de se chamar Meu e Seu para se tornar Daquele Jeito.

"Justamente nessa fase nova, a gente também tem bloco novo. E o nome do bloco é Daquele Jeito. O Meu e Seu vai descansar um pouquinho e todos os nossos foliões agora vão sair com a gente no Carnaval `daquele jeito´. Vai ser lindo", disse o cantor.

O artista confirmou a presença do bloco no domingo e segunda-feira de Carnaval, embora Xanddy Harmonia já se apresente desde a quinta-feira que marca o início da época festiva em Salvador, quando faz a abertura da folia no Campo Grande. Na sexta-feira e no sábado, a atração ainda faz apresentações em camarotes.

Para embalar o Verão, a música Vamo ou Bora, com participação da cantora Ivete Sangalo, lançada na noite da segunda-feira (21), promete ser a aposta do cantor para o Verão. Sem esconder a animação com o Carnaval de 2023, Xanddy afirmou que o hit é fruto da nova roupagem do seu trabalho, que espera que seja bem recepcionada pelo público. Isso porque, mesmo se considerando em uma fase mais madura da sua carreira, a expectativa com o sucesso do Xanddy Harmonia ainda lhe causa frio na barriga.

"Eu me sinto começando de novo. Em começo de carreira, com a energia muito lá em cima, diferente. Acho que isso se dá por conta desse momento novo", apontou.

A esperança é de que essa energia possa ser bastante compartilhada e multiplicada até o Carnaval, uma vez que a agenda que o artista cumprirá até meados de fevereiro é recheada de shows e novidades. Com participação confirmada no Festival da Virada de Salvador no dia 30 de dezembro, Xanddy definiu a volta aos palcos de Salvador como especial.

"Tocar em Salvador dá sempre um friozinho na barriga, mas é uma coisa boa. Esse Verão será o Verão dos Verões. Será um dos Verões que eu mais vou tocar, então será gigante e a expectativa é também gigante para a Virada", destacou.

Entre as novidades mais aguardadas, está a confirmação da continuidade da Melhor Segunda-Feira do Mundo, que completará 20 anos de história no próximo ano. Para celebrar essa marca, o projeto inovará ao realizar os shows em diferentes lugares da cidade.

A estreia desta edição especial do evento terá como primeiro palco a Arena Fonte Nova, no dia 09 de janeiro, com participação especial de Belo, Sorriso Maroto e Péricles. No dia 16 de de janeiro, a atração se apresentará no Armazém Convention, em Lauro de Freitas.

Já no dia 23 de janeiro, a Melhor Segunda-Feira acontecerá na Cidade Baixa, no Clube dos Oficiais, com participação de Parangolé. Para Xanddy, a escolha do local é uma oportunidade de retornar às origens.

"Vai ser muito especial porque eu já estava desejando há muito tempo voltar ao Clube dos Oficiais e encontrar a galera toda de lá. É um lugar que faz parte do início e onde eu botei meus pés pela primeira vez", disse.

O encerramento da edição será Arena Fonte Nova, no dia 13 de fevereiro, com show de Bell Marques.

Ensaios de verão em Salvador

Além da Melhor Segunda-Feira do Mundo, confirmada por Xanndy, a cidade da música também abraçará outras bandas e ritmos. Um dos representantes do pagode baiano, Parangolé fará seu Verão do Parango sob o comando de Tony Sales a partir do dia 15 de dezembro. Já Léo Santana fará seu tradicional Baile da Santinhan a segunda sexta-feira de janeiro, dia 10, no Wet’n Wild Eventos, a partir das 21h.

O Psirico de Márcio Vitor também animará a capital com o Salva!, ensaio tradicional da banda que foi reformulado e acontecerá nos dias 14 de dezembro, 16 de janeiro de 2020 e 09 de fevereiro, no Museu de Arte Moderna – MAM.

Já os ensaios do Olodum acontecerão em dezembro, a partir do dia 15. Às 14h, no Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho, a festa do bloco começa.

Além destas atrações, o Cortejo Afro, Saulo Fernandes, Timbalada e Banda Didá são algumas das diversas atrações que já confirmaram os ensaios para esquentar o verão.