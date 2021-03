Em oito jogos, Vitória teve seis jogadores na função de armador

Eduardo, Soares, Fernando Neto, Gabriel Santiago, Alisson Farias e Vico. O que esses jogadores têm em comum? Todos já foram escalados para fazer a função de armador no meio-campo do Vitória. Seis atletas começaram em campo com esse papel nos oito jogos disputados pelo rubro-negro na temporada 2021.

O último deles foi o atacante Vico, que atuou como terceiro homem de meio campo no empate em 1x1 com o Sampaio Corrêa, no sábado (20) passado, no estádio Castelão, em São Luís, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Ele deve seguir na posição no próximo compromisso no regional, contra o CRB, na quarta-feira (24), às 19h30, no Barradão.

"É uma posição que gosto de jogar. Já tive algumas atuações ali por dentro. No próprio Ba-Vi, no segundo tempo, joguei ali nessa função. É uma função que eu gosto de jogar, gosto de articular bastante, achar alguns passes. É uma posição que me sinto muito bem, tanto ali quanto pela direita", disse Vico.

Diante do Sampaio Corrêa, a principal obrigação de Vico era servir o trio de ataque formado por David, Samuel e Ygor Catatau, que exerceu aberto pela direita o papel anteriormente desempenhado por ele. Foi de Vico o passe açucarado que resultou no gol de Samuel aos 24 minutos do primeiro tempo.

"É uma função que gosto. Ainda mais agora que a gente tem bastante extremos, quanto mais puder diversificar dentro de campo, melhor para o Vitória. Onde o Rodrigo achar que vou ter o melhor desempenho e contribuir com o time, vou dar meu melhor e jogar na posição que possa ajudar o time", voluntariou-se Vico. "Cabe ao Rodrigo Chagas decidir onde vai querer me usar, onde é melhor para o time. Eu tô aqui para desempenhar o meu melhor papel, tanto por dentro como por fora"

A nova função dá a Vico a possibilidade de mostrar outros serviços e ganhar moral com a torcida. O atacante vem recebendo críticas nesse começo de temporada principalmente pelas chances desperdiçadas diante da meta adversária.

"A cobrança é válida. É uma crítica construtiva, algo para eu melhorar e evoluir. Vejo como algo positivo", avalia. "Reconheço que essas oportunidades não podem ser perdidas, ainda mais em jogos importantes como a gente teve, então é seguir trabalhando e aperfeiçoar nos treinamentos para quando houver outra oportunidade eu possa ter uma excelência e fazer o gol", projetou Vico.

Vico foi o sexto jogador testado pelo técnico Rodrigo Chagas como referência no meio-campo. Prata da casa e principal aposta do Vitória para a criação das jogadas nesse começo de temporada, Eduardo desempenhou o papel nos dois primeiros jogos do ano, no empate com o Unirb (3x3) e no triunfo contra o Atlético de Alagoinhas (2x1), ambos pelo Campeonato Baiano, mas desfalcou o time logo depois. Com problema de hérnia discal, o meia de 20 anos ainda está em fase final do tratamento das dores lombares.

À disposição, o meia Soares só foi titular no triunfo contra o Santa Cruz (2x0) na estreia da Copa do Nordeste. No jogo seguinte do regional, na derrota para o Ceará (3x1), Rodrigo Chagas preferiu adiantar o volante Fernando Neto, que atualmente não é opção, pois se recupera de lesão na coxa.

Coube a Gabriel Santiago o papel de camisa 10 nos triunfos contra Águia Negra (1x0), na estreia da Copa do Brasil, e Bahia (1x0), no clássico do Nordestão. Revelado na Toca do Leão, o meia de 21 anos foi bem e inclusive foi responsável pela assistência do gol marcado por Samuel no Ba-Vi, mas lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, precisará passar por cirurgia e a previsão de retorno aos gramados é de seis meses.

Sem Gabriel Santiago, Rodrigo Chagas decidiu apostar em Alisson Farias para a função. Habilidoso e com boa técnica, o atacante estreou na temporada no empate sem gols com o Bahia, pelo Campeonato Baiano, após passar por condicionamento físico específico, mas sentiu a falta de ritmo de jogo e não se destacou na função.

Confira a seguir os jogadores responsáveis pela armação de jogadas do Vitória em cada partida de 2021:

17/02 - Unirb 3x3 Vitória - Eduardo - Campeonato Baiano

24/02 - Atlético 1x2 Vitória - Eduardo - Campeonato Baiano

27/02 - Vitória 2x0 Santa Cruz - Soares - Copa do Nordeste

06/03 - Ceará 3x1 Vitória - Fernando Neto - Copa do Nordeste

09/03 - Águia Negra 0x1 Vitória - Gabriel Santiago - Copa do Brasil

13/03 - Vitória 1x0 Bahia - Gabriel Santiago - Copa do Nordeste

17/03 - Bahia 0x0 Vitória - Alisson Farias - Campeonato Baiano

20/03 - Sampaio Corrêa 1x1 Vitória - Vico - Copa do Nordeste