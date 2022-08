Em operação, PM mata homem e apreende pistola e drogas em Vida Nova

Um homem foi morto e drogas foram apreendidas em Lauro de Freitas, durante uma abordagem policial. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25), por volta das 3h40.

Segundo a PM, as equipes faziam rondas na região de Vida Nova para verificar a denúncia da existência de um local de embalo e distribuição de drogas. Durante as buscas, um grupo foi avistado embalando e traficando drogas, e com a chegada da polícia houve um confronto e os criminosos fugiram por uma região de mata.

Um dos integrantes do grupo foi atingido e, segundo a PM, os policiais o socorreram para o Hospital Menandro de Farias, onde não resistiu.

Ainda de acordo com a polícia, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, com sete munições, maconha à granel e oito porções envoltas em plástico transparente, 23 pinos contendo cocaína; 14 porções de crack envoltas em papel laminado; diversas embalagens para o acondicionamento de entorpecente; duas balanças digitais, dois facões utilizados para divisão do material, um canivete; um blusão camuflado, R$ 80,00 em espécie, além de uma bolsa com relógios, corrente e outros pertences pessoais.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral da PM.