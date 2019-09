Em outro patamar, Douglas revela alegria por voltar à Ressacada

A partida entre Bahia e Avaí, na próxima segunda-feira (20), às 20h, pelo Brasileirão, vai ser especial para o goleiro Douglas. Foi defendendo o time catarinense que ele chamou a atenção de todo o país em 2017 e acabou contratado pelo tricolor. Por isso, ele não esconde que voltar à Ressacada terá um gosto especial.

"Voltar para a Ressacada, para mim, é motivo de alegria. Tenho respeito muito grande pelo Avaí. Clube por onde disputei meu primeiro campeonato de primeira divisão, me deu possibilidade de mostrar meu potencial. Tive muitas alegrias lá em Florianópolis. Tenho carinho muito grande por todos que compõem aquele clube. Sei da dedicação daqueles que estão lá. Vai ser um dia especial voltar na Ressacada, hoje vestindo a camiseta do Bahia... Para mim vai ser um dia especial, com certeza", afirmou o goleiro.

Se em 2017 Douglas acabou rebaixado à Série B com o Avaí, no tricolor a vida do goleiro é completamente diferente. Esse ano, o olhar do Bahia está para o alto, para as primeiras colocações na tabela. Com 34 pontos e na oitava colocação, o Esquadrão pode entrar no G6 se vencer o time catarinense fora de casa.

"A gente acredita no nosso trabalho, no nosso potencial, está muito confiante dentro das nossas estratégias. A gente não pode nem deixar os números, em algum momento, tirarem nossa convicção e nem em outro momento, quando estão a nosso favor, nos levar a um comodismo", disse Douglas.

"A gente olha para a tabela, se importa muito com essa distância, está muito próximo com os que estão no grupo da Libertadores, mas a gente entende que de nada vale os números se a gente não fizer nosso trabalho. O que faz mover os números e a estatística a nosso favor é o nosso trabalho dentro de campo. A gente está se preocupando primeiro com o que a gente faz no dia a dia. A gente sabe que tem muita coisa ainda no campeonato e tem que focar em muita coisa dentro de campo", continuou ele.

Ligado

Apesar do momento que o Avaí vive no Brasileirão, Douglas pede um Bahia atento para voltar de Florianópolis com os três pontos. Na última rodada, o time de Santa Catarina foi goleado pelo Grêmio por 6x1 e não conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

"Têm equipes que têm uma reação diante de um momento ruim, têm equipes que se abatem. Acredito que mesmo diante do resultado adverso, dentro da Ressacada o Avaí, com apoio da sua torcida, vai fazer um jogo muito duro. Os últimos jogos dentro de casa foram bons jogos. A equipe tem procurado desempenhar um bom futebol, tem sido um time competitivo em casa. Vai ser um jogo difícil, que a gente tem que estar muito ligado e concentrado", analisou o goleiro.