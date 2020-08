Em parceria com cantor Rallie, CORREIO dará 10 mil máscaras neste fim de semana

Depois do sucesso de uma edição esgotada em apenas três horas de vendas, o Jornal CORREIO volta a promover distribuição gratuita de máscaras neste final de semana de 29 e 30 de agosto. Em parceria com o cantor baiano Rallie, que acaba de lançar uma música com Gilberto Gil, o jornal encartará 10 mil unidades estilizadas do equipamento de proteção contra a covid-19.

Além de informação qualificada e exclusivas reportagens especiais sobre o que está acontecendo na Bahia e no mundo, quem comprar o CORREIO deste fim de semana ganhará uma máscara reutilizável e ainda liberação de acesso, via QR Code, ao videoclipe de “Um Sonho”, gravação de Rallie com a participação de Gil, autor da música. Portanto, numa única embalagem vão três “remédios” contra a pandemia: máscara, música e informação.

A ideia desta campanha foi uma proposta do próprio Rallie, que acompanhou a repercussão da edição do encarte anterior e pensou em repetí-la para continuar protegendo ainda mais gente. As máscaras levam em seu desenho a frase “Em vez do ódio, espalho o amor”, trecho da sua música “A alma e o ego”, que estimula a prática da solidariedade neste grave momento de pandemia.

“Essa letra foi escrita antes da pandemia, mas ali a gente já sentia uma necessidade de espalhar o amor. Tem havido muita dicotomia entre nós, tanto do ponto de vista político quanto da intolerância em várias áreas, como raça, gênero, orientação sexual. Essa frase tem muito a ver com o momento que vivemos e que vivíamos. Mas a pandemia exacerbou essa necessidade de desenvolver o espírito da fraternidade”, explica o artista.

Gil e Rallie na gravação da faixa revisitada "Um sonho" (Foto: Divulgação)

Para Rallie, a música é uma forma de expressão capaz de provocar efeitos positivos nas pessoas, principalmente àquelas que têm manifestado cansaço mental e também do corpo. “Acho que a música vem inebriar as nossas mentes, que já estão tão carregadas de coisas ruins, de expressões de negatividade. Pessoalmente, a música tem vindo exatamente para me trazer alívio, para me desestressar”, diz.

Revisitada em ritmo de toada, a música “Um sonho” está sendo lançada em distribuição nacional e internacional pela Fluve/Som Livre. Assim, além do videoclipe que está no YouTube, a música pode ser acessada no Spotify, Instagram, Apple Music, Deezer, Amazon Music e em quase todas as plataformas digitais.

Integra também a campanha o lançamento do CD de Rallie “ Surpreendente!”, que traz 12 músicas, contando inclusive com participações do ícone da música africana Felipe Mukenga, do conceituado cantor e compositor carioca Altair Veloso e do pernambucano Targino Gondim, expoente do forró brasileiro.

Muito útil neste momento, as máscaras de tecido que vão acompanhando o jornal são confeccionadas com duas camadas e confortável encaixe de orelha. O preço da edição não sofreu alteração e é possível levar tudo por R$ 1,75.

Com mais essa ação, o CORREIO chegará a 20 mil máscaras distribuídas aos leitores. Analista de marketing e vendas do CORREIO, Caroline Coutinho considera que o sucesso da última edição é revelador.

“As pessoas entendem a necessidade de proteção e o CORREIO tem sido uma fonte segura de informações nesse momento. O uso da máscara é obrigatório no acesso à maioria dos estabelecimentos e transportes públicos, por isso é uma ação que também tem um objetivo social”, justifica.

A versão impressa chegará até aos pontos de venda do estado às 6h30. Com o objetivo de proporcionar uma maior segurança ao leitor, a edição será distribuída em embalagens que separam um produto do outro, mantendo a proteção.