Em parceria com HBO Max, LG faz promoção em compra de TVs

A LG estabeleceu uma parceria com a HBO Max com foco na final da Liga dos Campeões da Europa, que acontece no próximo dia 28, entre Real Madrid e Liverpool, no Stade de France, nos arredores de Paris. Quem comprar um modelo da LG OLED TV ou da LG QNED TV até o dia 17/06, ganha 12 meses de acesso à plataforma, que transmitirá o jogo que vale o título europeu para o Brasil. Quem adquirir os modelos LG NanoCell TV e a LG UHD TV, também recebe a oferta, mas com durabilidade de apenas três meses.

A promoção é válida para os modelos 2021 e para novos assinantes. Para se cadastrar na promoção e conhecer os modelos participantes, é só acessar o site especial. "A parceria entre a LG Electronics e HBO Max, que se iniciou em abril, garante que os clientes tenham até cinco perfis, recebam recomendações personalizadas de filmes e séries e baixem conteúdos disponíveis para assistir offline", afirmou a LG, em nota.