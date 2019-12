Em parceria com Leo Santana e Olodum, Luan Santana lança hit para o Carnaval

Vai ter mistura de sertanejo, pagode e batucada também. A noite do segundo dia de Festival Virada Salvador (29) era para romance, mas ao subir ao palco, por volta de meia-noite, o cantor Luan Santana anunciou mesmo foi novidade, ao afirmar que vai gravar com Léo Santana e Olodum um novo hit para o Carnaval 2020.

Segundo ele, ‘Sofrendo feito louco’, promete. “Como é bom voltar para Salvador. Depois da gravação do DVD, a gente está tendo aqui hoje essa noite incrível”, disse em meio aos gritos de uma legião de fãs.

E emoção não faltou. O artista começou sua apresentação som de sucessos como ‘Vingança’, ‘Acordando o prédio’, ‘Meu investimento’ e ‘Eu, você, o mar e ela’. O repertório foi o suficiente para as amigas Marize Ribeiro, Talita Ferreira e Bruna Cardoso chorarem de lá do gargarejo do palco.

Marize, Talita e Bruna chegaram cedo só para ver o cantor

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

"É uma sensação inexplicável. O que ele canta, ele transmite pra gente", disse Bruna. O artista ocupa também lugar bem grande também no coração de Marize: “Chegamos 16h só para ver ele de perto. Eu gosto dele há 10 anos e sinto ainda a mesma coisa. Ele passa uma verdade com as estas canções”.

Em quase duas horas de show, o cantor recebeu ainda no palco o cantor baiano Thierry. “Se eu tenho hoje várias canções entre as mais tocadas é graças a vocês”, acrescentou Luan.

Fim da noite

Por volta das 2h da manhã, as irmãs Simone e Simaria foram as atrações do Festival Virada Salvador. Em meio ao clima de sofrência teve também momento fofura protagonizado pelas irmãs, quando elas chamaram ao palco uma fã mirim que carregava um cartão com uma declaração de amor para a dupla: "Ô meu Deus. Eu amo isso. As crianças começam a cantar e eu fico louca. Coisa linda dos olhos verdes, meu pai", disse Simaria.

Fã ganhou um abraço das irmãs Simone e Simaria

(Foto: Gabriela Cruz/ CORREIO)

As cantoras voltam como juradas da nova temporada do programa global The Voice Kids, no dia 5 de janeiro. A festa na Arena Daniela Mercury foi até de manhã, quando o pagode da banda La Fúria animou o público que curtiu até o último minuto. Hoje (30), na Orla da Boca do Rio, a partir das 18h tem Igor Kannário, Harmonia do Samba, Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Psirico.