Em período de isolamento, Gustavo Henrique é flagrado em praia

O zagueiro Gustavo Henrique não esteve em campo no último sábado (15) para defender o Bahia no empate em 2x2 com o Bahia de Feira, na estreia do Campeonato Baiano. No entanto, o defensor foi flagrado em uma praia em vídeo que circulou nas redes sociais.

O problema é que Gustavo Henrique é um dos jogadores do Bahia que estavam cumprindo isolamento no final de semana por terem testado positivo para a covid-19. Por isso, inclusive, ele não ficou à disposição da agremiação para o primeiro jogo do Baianão. A partida contra o Bahia de Feira foi disputada pela equipe de transição, mas atletas do time principal como Patrick e Raí Nascimento entraram no decorrer do jogo.

O Bahia confirmou que é Gustavo Henrique quem aparece nas imagens e repudiou a atitude do jogador de descumprir o isolamento.

"O clube repudia o ocorrido. Após conversar com o atleta, informará à imprensa o que fará. A diretoria ainda está em Feira de Santana. Gustavo testou negativo para covid em exame cujo resultado saiu hoje, mas não justifica a atitude numa pandemia. Ele e os demais jogadores que estão assintomáticos vêm treinando em um grupo especial, inclusive, no CT Evaristo de Macedo", informou o clube em nota divulgada no sábado.