Em primeira mão: novo uniforme 3 do Bahia será na cor vinho

Lembra do concurso que o Bahia promoveu para os torcedores desenharem o uniforme que o time joga? Pois bem, o que o CORREIO revela agora é um segredo que já durava pelo menos quatro meses: a camisa número 3 do Esquadrão.

O clube guardou a sete chaves a identidade do kit alternativo da atual temporada, que é na cor vinho. O modelo venceu um processo seletivo com mais de mil peças inscritas – somando os três uniformes, segundo o Bahia divulgou na época. A data ou ocasião de estreia ainda não está agendada.

Camisa vinho será lançada pelo Bahia ainda este ano

(Foto: EC Bahia / Divulgação)

A proposta vencedora repete o conceito da atual camisa branca, contendo um friso dourado na gola e uma listra azul e uma vermelha no detalhe de cada manga. Já o escudo aparece em dourado. Não é por acaso. O autor do desenho é o torcedor Michel Neuhaus, o mesmo que venceu a seleção para as camisas 1 (branca) e 2 (tricolor), lançadas em dezembro do ano passado. Baiano radicado em São Paulo, ele é publicitário e trabalha como diretor de criação em uma agência.

A sugestão de Michel Neuhaus foi a mais votada entre cinco opções disponíveis (veja todas na imagem abaixo). Uma das “derrotadas”, a combinação em azul claro, acabou escolhida pelo clube como uniforme de goleiro.

Torcedor escolheu entre essas cinco opções; a vinho foi a mais votada

(Foto: EC Bahia / Divulgação)

O Bahia adotou a utilização de terceiro uniforme sistematicamente a partir de 2010, quando lançou no segundo semestre um padrão com camisa vermelha, calção azul marinho e meiões também, inspirado na seleção da Espanha, então campeã mundial. Nos últimos dois anos, a escolha se dá através de um concurso entre torcedores, que ficam responsáveis pelo desenho dos kits, e após uma triagem feita pela diretoria, a seleção final é por votação popular.

Diferentemente dos uniformes tradicionais, o alternativo costuma ser apresentado pelo Esquadrão separadamente. Em 2019, foi revelado durante a badalada contratação do atacante Fernandão. Também não precisa seguir as cores do escudo, como rege o estatuto para as outras duas camisas. Em 2015, por exemplo, o time jogou de cinza na Copa Sul-Americana e em algumas partidas da Série B.

Vale lembrar que neste ano o tricolor também tem uma camisa 4, exclusiva para associados e lançada em abril. Abaixo, todos os modelos de uniforme 3 utilizados pelo Esquadrão desde 2010 e, por fim, uma enquete: o que você achou da camisa vinho?

Em 2010, o Bahia adotou um terceiro uniforme inspirado na Espanha, atual campeã mundial (Robson Mendes / CORREIO) No ano seguinte, mais uma vez tendo a Lotto como fornecedora, a homenagem foi à seleção da França. Na foto, o meia Ricardinho (Arisson Marinho / CORREIO) Em 2012, já vestindo Nike, o modelo alternativo imitava o Arsenal, da Inglaterra. Na foto, Lulinha (Robson Mendes / CORREIO) No ano de 2013, predominância de azul marinho e um degradê na camisa que terminava no rosa. Na foto, Lucas Fonseca (Arisson Marinho / CORREIO) Em 2014 não houve terceiro uniforme; o time aproveitou a Independência do Brasil e jogou de amarelo contra o Coritiba, em setembro, para festejar um ano da democracia tricolor (Felipe Oliveira / EC Bahia) Uniforme cinza usado por Kieza e Roger em 2015; alusão ao aço do Esquadrão no modelo fabricado pela Penalty (Arisson Marinho / CORREIO) Terceiro uniforme de 2016, dessa vez com a Umbro, foi lançado na comemoração do acesso à Série A e só entrou em campo já em 2017. Na foto, Zé Rafael (Arisson Marinho / CORREIO) Também em 2017, o Bahia lançou o kit alternativo da temporada todo em vermelho. Na foto, Mendoza (Betto Jr. / CORREIO) Não houve uniforme 3 em 2018; em ano de Copa do Mundo na Rússia, o time jogou com detalhes formando a bandeira do país sede na lateral da camisa e do calção. Na foto, Tiago (Betto Jr. / CORREIO) O terceiro uniforme que seria para 2018 foi lançado no início de 2019, todo azul, da marca Esquadrão. Na foto, Gregore (Tiago Caldas / CORREIO)

