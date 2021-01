Em primeiro ato como prefeito, Bruno Reis entrega nova Estrada das Pedreiras

Bruno Reis não esperou nem a segunda-feira chegar e decidiu iniciar o seu mandato de prefeito com trabalho. Em pleno sábado (2), ignorando o feriadão de ano novo, o mais novo chefe do executivo de Salvador participou da entrega da nova Estrada das Pedreiras. O local era uma pista de barro, com buracos, má iluminação e sinalização inadequada. "Antes era horrível. Não podia passar um carro quando chovia que virava uma poça de lama. Não passava transporte público. Agora está essa maravilha", disse o operador de máquinas José Nilton da Paz, que há 35 anos vive ao redor da avenida.

Localizada num trecho de 3,9 quilômetros entre os bairros de Cassange e Nova Esperança, a Estrada das Pedreiras agora tem nova pavimentação, drenagem, meio-fio, passeio, piso tátil e contenção de pedra. A via ainda permitirá maior integração da região com o Jardim Campo Verde, Nova Esperança, Cepel, Ceasa de I a V, Coração de Maria e Cassange, facilitando o tráfego de veículos até a Estação Mussurunga e diminuindo pela metade o tempo de deslocamento.

"Quando eu estive aqui no ano passado assinando a ordem de serviço da obra, também foi num sábado, dia de feriado. Eu gosto muito de trabalhar e me sinto feliz em estar aqui no primeiro ato de mandato. Antes era Secretário de Infraestrutura e viabilizei a realização dessa obra e agora tô aqui trazendo benefício para as pessoas. Quem morava aqui não tinha transporte público, pois as empresas não queriam se deslocar em estrada de barro. Nem mesmo os profissionais da prefeitura queriam vir até por ser tão afastado do centro", afirmou Bruno Reis, que classificou a obra como sendo "a cara" do novo prefeito da capital baiana.

A intervenção da prefeitura durou sete meses, teve investimento de R$ 5,6 milhões provenientes de recursos municipais e foi coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). "Contamos também com a doação de todo o material de brita das duas pedreiras que tem aqui na região. E aproveito para autorizar a chegada do Morar Melhor na comunidade de Pedra Azul para cinquenta casas e a implantação de iluminação em LED na avenida", afirmou o prefeito.

Ainda para Bruno Reis, a obra vai ser importante para o desenvolvimento do bairro. "Empresas vão vir para cá, novos comércios e isso tudo gera emprego, renda para a população. A gente já sabe que isso acontece, pois em toda obra que inauguramos contabilizamos o impacto positivo", disse.

Transporte

Antes, quem morava ao redor da Avenida das Pedreiras e precisava se deslocar tinha que pagar um carro particular que fazia o trajeto até São Cristóvão, o bairro mais próximo onde tinha linha de ônibus. Agora uma rota em direção a Estaçâo Mussurunga foi implantada.