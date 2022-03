Em protesto contra flexibilização de leis ambientais, Caetano canta no Congresso; vídeo

O cantor Caetano Veloso finalizou o discurso no "Ato Pela Terra", protesto contra um pacote de projetos que flexibilizam leis ambientais brasileiras, convidando os presentes a cantar o refrão de "Terra", lançada em 1978 pelo artista. No palco estava o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

EMOCIONANTE! O cantor @caetanoveloso canta no Congresso Nacional. Ele lidera o #AtoPelaTerra. Estamos juntos na luta em defesa da Amazônia, dos povos indígenas e do meio ambiente no Congresso. Vídeo: Roberto Stuckert Filho pic.twitter.com/daYeX0pW71 — Humberto Costa (@senadorhumberto) March 9, 2022

Nesta quarta (9), artistas de várias regiões do país se reuniram em Brasília contra projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. A mobilização em Brasília também recebeu apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e representantes de movimentos como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) também participaram.

Emicida, Criolo, Maria Gadú, Seu Jorge, Bela Gil, Malu Mader, Lázaro Ramos, Nando Reis, Daniela Mercury, Baco Exu do Blues e Bruno Gagliasso estiveram presentes.

Durante o ato, Seu Jorge pediu a palavra para dizer que o meio artista externa a enorme preocupação com o Brasil. "Amamos o Brasil e temos que cuidar do nosso povo, que está sendo muito castigado", disse.

Por cerca de vinte minutos, o grupo se reuniu no gabinete da ministra Cármen Lúcia, com a presença dos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. Paula Lavigne entregou aos quatro ministros presentes memoriais com pedidos da classe artística.

Protesto

Na lista do chamado "pacote da destruição" está o Projeto de Lei 191/2020, que modifica a atual legislação e legaliza a exploração mineral de terras indígenas na Amazônia.

Além desse, os projetos de lei 191/2020 e 490/2007 – que liberam atividades como mineração e hidrelétricas em terras indígenas e barram o reconhecimento de novos territórios com a tese do marco temporal; os PL 2.633/2020 e 510/2021, que flexibilizam as regras de exploração de terra na região da Amazônia Legal; e o PL 6.299/2002, que amplia a margem para autorização a inserção de novos agrotóxicos no mercado.

O ato foi liderado por Caetano Veloso, em função dos "retrocessos inaceitáveis em termos de proteção dos direitos socioambientais".