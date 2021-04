Em protesto, rodoviários usam ônibus para bloquear trânsito na Lapa

O trânsito na região da Lapa, na manhã desta sexta-feira (16), está travado por conta de um protesto de um grupo de rodoviários. Os trabalhadores atravessaram e estacionaram ônibus na pista, causando enormes congestionamentos.

De acordo com a Transalvador, o protesto causa lentidão em avenidas como Centenário, Vasco da Gama e Bonocô. O órgão recomenda que motoristas evitem trafegar pela região.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o protesto, que se iniciou por volta das 9h30, ocorre por conta dos mil trabalhadores que assinaram contrato com as empresas de ônibus mas não foram aproveitados.

Uma reunião entre as lideranças do sindicato e o prefeito Bruno Reis deve ocorrer ainda nesta sexta-feira (16) para resolver a situação. Em coletiva, o chefe do executivo municipal deu detalhes da situação.

"Que fique claro que a Prefeitura está agindo como interveniente para resolver a situação. Nós contratamos o máximo de trabalhadores possível, estamos colaborando para que o transporte não pare. Agora, quem paga a indenização para os trabalhadores não contratados?", disse.

Em nota, a secretaria municipal de Mobilidade (Semob), garantiu quea Prefeitura tem buscado mediar as negociações entre a empresa e seus antigos colaboradores para que um acordo entre ambas as partes seja definido o mais breve possível.

"A gestão municipal reitera que tem empregado todos os esforços a fim de evitar uma possível paralisação dos serviços, tendo assumido diretamente a operação de transporte na bacia onde atuava a antiga concessionária e contratando mais de 2,8 mil funcionários pelo REDA, evitando também que a população seja penalizada com uma suspensão das atividades", diz o comunicado.

Protesto em Pirajá

Um outro protesto de rodoviários também está acontecendo na região da Estação Pirajá. Este, no entanto, cobra a vacinação dos trabalhadores contra a covid-19.

Ao menos dois rodoviários morreram vítimas da doença nas últimas 24 horas.