Em rebelião, detentos fazem agentes penitenciários reféns no Amazonas

Uma rebelião em um presídio de Manaus (AM) deixou sete agentes penitenciários como reféns. De acordo com o G1, a rebelião foi iniciada por detentos da Unidade Prisional do Puraquequara, na manhã deste sábado (2), por volta das 6h.

Os detentos teriam serrado a grade de duas celas e avançado nos agentes. Ao G1, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) informou que equipes como o Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP), forças de segurança da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local. Até o momento, não havia informações sobre mortos.

O motim teria sido provocado para reivindicar melhores condições no local. Desde o dia 13 de março, o estado do Amazonas suspendeu as visitas aos presídios para prevenir o coronavírus nas unidades.