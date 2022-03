Em recomeço na carreira, César mira titularidade no Bahia : 'Estou pronto'

A concorrência pela vaga de titular do gol do Bahia está cada vez mais acirrada. Com cinco jogadores à disposição no elenco, o técnico Guto Ferreira vai ter que escolher apenas um para a sequência da temporada.

Se depender de César, último contratado do tricolor para a Série B, a camisa 1 já tem um dono. Apresentado nesta quinta-feira (31), o goleiro falou sobre a disputa, mas garante que chegou para jogar.

"São excelentes profissionais, mas eu venho com o objetivo de jogar, me sinto pronto por tudo que eu já vivi. Os desafios são do dia a dia, a cobrança vai ter, a exigência para elevar o nível é normal para que todos possam ajudar o Bahia", disse ele.

Ao chegar ao Bahia, César interrompe uma passagem de 12 anos pelo Flamengo, clube no qual foi formado. No período, ele teve duas rápidas passagens por Ferroviária e Ponte Preta, ambas por empréstimo. Apesar do longo tempo no rubro-negro, ele ficou boa parte na reserva e fez apenas 65 jogos. Mesmo assim, o jogador garante que não houve acomodação com o banco.

"Eu nunca me conformei com a reserva, o que existe é o respeito como funcionário de futebol. Todas as vezes que eu fui solicitado consegue desempenhar o meu papel. Nem sempre a gente consegue ter uma sequência grande, é um só que joga. O que eu posso dizer é que estou fazendo sempre o meu possível para evoluir e desempenhar o melhor em campo quando for a minha vez.

Por sinal, defender o Bahia significa um recomeço para o goleiro. No início de 2021 ele rompeu os ligamentos do joelho e precisou passar por cirurgia, o que o afastou dos gramados durante toda a temporada passada. O último jogo dele foi em outubro de 2020, pelo Flamengo, na Libertadores. Agora, César projeta ganhar uma nova sequência.

“Como vim da Série A, quis estar em um grande clube. Como o Freeland (diretor de futebol) disse, eu procuro sempre frisar as coisas que eu tenho hoje. Meu foco total é aqui, tenho uma longa caminhada, tenho que conhecer os meus companheiros. Esse é o meu desafio hoje”, afirmou.