Em rede social, Bellintani garante Roger como técnico do Bahia

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, usou as redes sociais para garantir que o técnico Roger Machado está mantido no cargo que ocupa no clube. Em uma série de mensagens postadas em sua conta pessoal no Twitter, Bellintani explicou que analisou a troca no comando técnico, mas decidiu que a manutenção é o melhor caminho.

"Após o título estadual, analisamos uma série de fatores e, diante do cenário levantado, com todas as informações e contextos avaliados, decidimos continuar com Roger. Conversamos muito, debatemos os problemas, reconhecemos os erros, defeitos e também os pontos positivos", disse o dirigente em uma das postagens.

"No início do Brasileirão, traçamos uma meta de pontos a cada grupo de 6 jogos. Essa projeção nos coloca com chances reais de Libertadores e foi o parâmetro que escolhemos para avaliar o trabalho do treinador e dos atletas, evitando inclusive análise isolada jogo a jogo", continuou ele.

Bellintani disse ainda que está atento ao cenário e que vai fazer mudanças caso o que foi planejado não esteja dando certo.

"No momento em que percebermos que algum desses elementos está ameaçado, faremos mudanças. Se os requisitos citados estiverem sendo alcançados, entendemos que o certo é dar sequência ao trabalho que, com as metas atingidas, pode se tornar histórico para o clube", explicou o presidente tricolor.

As mensagens de Guilherme Bellintani acontecem dias após Roger Machado ter deixado em aberto a sua situação no clube. Apo ser questionado sobre o uso de Gregore no empate contra o Palmeiras, já que Ronaldo não poderá enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (2), em Pituaçu, o treinador explicou que não poderia fazer planejamentos longos pois não sabia se estaria à frente da equipe no próximo compromisso.

Roger Machado entrou em rota de colisão com parte da torcida tricolor após o Bahia apresentar desempenho ruim nos jogos das finais da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano.

Na semana passada, representantes de uma torcida organizada do Bahia fizeram um protesto na porta da Cidade Tricolor exigindo a saída do técnico.

Em cinco jogos pelo Brasileirão, o Bahia conquistou oito pontos. Nesta quarta-feira (2), o time recebe o Flamengo, às 20h30, no estádio de Pituaçu.

Confira a sequência de mensagens publicadas pelo presidente do Bahia:

