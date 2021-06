Em reedição da final do Nordestão, Bahia encara Ceará em Fortaleza

Pouco mais de um mês depois de ter conquistado o tetracampeonato da Copa do Nordeste, o Bahia vai voltar ao Castelão. E mais uma vez para encarar o Ceará. Nesta quinta-feira (17), tricolores e alvinegros medem forças na capital cearenses a partir das 16h, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Diferente do último encontro, Bahia e Ceará não disputarão uma taça, mas três preciosos pontos para a sequência da Série A e a busca por recuperação no Brasileirão.

Depois de pontuar nos dois primeiros jogos, o Esquadrão conheceu a primeira derrota ao cair para o Internacional, por 1x0, na última rodada. Mesmo assim, o zagueiro Juninho garante que o elenco está tranquilo e que a regularidade da equipe tem sido positiva.

“O time vem numa regularidade muito boa desde a Copa do Nordeste e o início do Brasileiro. Alguns problemas na Sul-Americana, mas na Copa do Brasil também tem bons resultados. Acho que o único jogo que saiu do controle foi contra o Bragantino, onde levamos três gols, mas conseguimos fazer três. Alguns erros acabaram definindo o empate, mas acho que a gente está no caminho certo”, analisa o zagueiro.

O que tem preocupado mesmo o técnico Dado Cavalcanti é a quantidade de jogos que a equipe tem feito num curto espaço de tempo. Por isso, ele não descarta fazer mudanças e poupar alguns titulares hoje. O problema é que quem vem do banco ainda não conseguiu empolgar.

Do atual elenco, apenas Nino Paraíba está fora de ação. Ele ainda cumpre suspensão por conta da briga generalizada envolvendo os jogadores de Bahia e Ceará após a final do Nordestão. Como Dado fez mistério e não revelou o time, a escalação final só vai ser divulgada minutos antes da partida. Mas independente de quem estará em campo, Juninho acredita que o time terá condições de arrancar um novo triunfo o Castelão.

“Confiança vem jogo a jogo. A gente sabe que não fez um bom jogo contra o Inter, mas tem que entrar contra o Ceará para conquistar o triunfo e reconquistar a confiança. Não querendo dizer que a gente perdeu a confiança, mas a gente sabe que contra o Inter, a gente sabe que fez muitos jogos melhores, esquecer o jogo do Inter, a gente sabe que tem capacidade total para buscar um triunfo”, disse ele.

Se o Bahia o clima é de confiança, no Ceará o tom é de preocupação. Desde que perdeu a Copa do Nordeste ara o tricolor, o alvinegro empilhou resultados ruins. Além de ser eliminado na Copa Sul-Americana, foi vice no estadual e eliminado na Copa do Brasil, ambos para o rival Fortaleza.

Após o empate sem gols com a Chapecoense, a delegação foi recebida com protestos no retorno a Fortaleza. O meia Vinícius foi um dos alvos. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, chegou a colocar panos quentes na situação, mas com o desempenho da equipe questionado, uma nova derrota hoje pode ameaçar a continuidade de Guto Ferreira no comando técnico.

Veja as prováveis escalações:

Ceará: Richard, Gabriel Dias, Klaus, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral e Jorginho; Lima, Felipe Vizeu e Rick. Técnico: Guto Ferreira.

Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, German Conti Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.