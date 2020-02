Em Salvador, Anitta liga perfil no Tinder e avisa: ‘tô aqui procurando gente’

Foto: Reprodução

O nome dela é Anitta e você provavelmente conhece ela pela TV, mas também terá a chance de, quem sabe, conhecer através do Tinder. É o que a funkeira garantiu na noite desta quarta-feira (19), ao avisar que além do perfil de uma campanha de marketing, que levará fãs para curtir a folia em cima do trio, estará com o aplicativo de paquera ligado durante o Carnaval de Salvador.

“Então, são dois perfis. Quando você vir Anitta GT aí é pra participar do sorteio pra você vir no trio comigo. Essas vagas já estavam garantidas antes. E aí quando você o meu perfil, eu mesma, na cidade que eu tô, no caso agora aqui em Salvador, aí não. Aí é pra a gente flertar mesmo, pra ver o que é que acontece”, comentou Anitta, ao se apresentar para foliões e folionas interessados em ser um contatinho.

“É pra eu ver se você sobe no palco comigo. Aí é a vida real, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, são duas coisas diferentes. Tô aqui procurando gente aqui em Salvador, tá?”, reforçou a funkeira, que passa na sexta-feira no Circuito Barra-Ondina.

A campanha à qual Anitta se refere é uma parceria com o próprio aplicativo Tinder e a cantora. A artista criou seu perfil oficial no aplicativo no final do mês passado e incluiu em sua apresentação o cargo de “diretora de marketing” exercido para uma marca de cerveja.

O perfil da cantora é verificado e qualquer usuário do app de paquera tem a possibilidade de dar match com a artista.

São esses matchs, aliás, que terão a chance de se juntar à funkeira no palco em São Paulo e Rio de Janeiro, além do trio em Salvador.

Durante as apresentações, Anitta terá um ‘Momento Tinder’, onde abrirá o aplicativo para selecionar e escolher alguns matchs.

“Sobre essa promoção do Tinder com a GT, são dois perfis diferentes. O Anitta GT, que aí você participa do sorteio pra subir no trio e participar do bloco comigo, e tem o meu perfil verdadeiro onde eu tô aí tentando encontrar alguém enquanto trabalho. Inclusive já tô buscando aqui em Salvador mesmo pra ver se alguém sobe no palco comigo... Porque aqui é isso, né. Eu tô trabalhando mas não posso perder meu tempo”, reforçou em mais dois vídeos nos stories do Instagram nesta quarta.

Veja os vídeos com as declarações.