Em São Paulo, Bahia treina para enfrentar a Chapecoense

O elenco do Bahia treinou na manhã desta sexta-feira (26), no CT do Corinthians, em São Paulo. O técnico Roger Machado trabalhou cobranças de faltas e escanteios, além de finalizações e cruzamentos na área. A delegação tricolor chegou à capital paulista na noite de quinta e segue à tarde para Chapecó (SC), onde enfrenta a Chapecoense domingo (28), às 11h, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

Roger não conta com o lateral direito Nino Paraíba, o volante Elton e o atacante Élber, todos vetados pelo departamento médico. Eles também desfalcaram o Bahia no empate sem gols com o Cruzeiro, sábado (20), na Fonte Nova.

Suspenso, o atacante Arthur Caíke também está fora. A tendência é que Ezequiel e Flávio sejam mantidos no time e que Lucca apareça como titular pela primeira vez.

O Bahia encerra a preparação para enfrentar a Chapecoense no sábado (27), quando treinará no CT da Chapecoense. Com 15 pontos, o time é o 12º colocado da Série A. O adversário está na zona de rebaixamento e ocupa o 18º lugar, com oito pontos.