Em três meses, preço da gasolina aumenta mais de R$ 1 em Salvador

Em dezembro ainda era possível abastecer em Salvador pagando R$ 4 em um litro de gasolina. Menos de três meses depois, o mesmo produto é encontrado por, no mínimo, R$5,05 e chega a custar até R$ 5,90 em alguns postos da cidade. Mas a subida não para por aí, a gasolina vai ficar ainda mais cara a partir de hoje. Isso porque a Petrobras anunciou nesta segunda-feira (08) o sexto reajuste de combustível do ano. Na prática, significa que, a cada 11 dias de 2021, abastecer foi ficando mais caro.

Quem em dezembro conseguia abastecer um tanque de 45 litros desembolsando R$ 180, com o aumento pode pagar agora pela mesma quantidade até R$ 265,50. Para quem gasta uma média de três tanques por mês, isso representa um incremento no orçamento de R$ 256,50.

Com a nova mudança anunciada, o preço médio de venda da gasolina nas refinarias passa a ser de R$ 2,84 por litro, alta de R$ 0,23 por litro (8%), enquanto o diesel passa à média de R$ 2,86 por litro, aumento de R$ 0,15 por litro (5,2%). Em dezembro de 2020, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas, com a chegada do inverno europeu, quando há um aumento na demanda dos derivados de petróleo, a tendência é que haja novos aumentos. “A alta dos preços se deve, sobretudo, à política adotada pela Petrobras de ajustar o valor do diesel e da gasolina tomando como base o valor do barril de petróleo e do dólar. Como no Brasil temos um uso grande do transporte viário, essa alta impacta de forma muito significativa na vida dos consumidores”, comenta.

Está pesando no bolso

De acordo o Boletim de Monitoramento Covid-19, do Ministério de Minas e Energia, o consumo de gasolina em 2021, até 23 de fevereiro, tinha caído 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Em contrapartida, o consumo de etanol hidratado subiu 6,1% na mesma comparação.

O gerente do posto Shell que fica no Rio Vermelho, Cícero Cruz, de 43 anos, diz que o comportamento do consumidor vem mudando. Segundo ele, quem abastecia R$50, por exemplo, agora está segurando o gasto, colocando R$20. “A quantidade de pessoas que chegava aqui pedindo para encher o tanque diminuiu. Não vale a pena mais, porque toda hora tem alteração de preço, aí é melhor segurar e ir colocando aos pouquinhos”, conta.

O posto que ele gerencia está segurando os preços e ainda não tem previsão de aumento, mas ele afirma que isso não vai continuar assim por muito tempo. “A nota do combustível que a gente pega continua vindo cara, então provavelmente a gente não vai conseguir segurar esse preço; infelizmente, vai ter que repassar”, diz Cruz.

Para o motoboy João Lucas, de 25 anos, ter a renda afetada diretamente pelo preço dos combustíveis está cada vez mais preocupante. “Quando vou fazer as contas para ver a renda, está lá embaixo, não ganhei nada, só fiz gastar”. Segundo ele, o cenário se agrava porque não é somente o valor da gasolina que vem sofrendo aumento. “É combustível, óleo, tudo mais caro; os impostos só aumentando cada dia mais, o salário mínimo hoje virou um trocado”, reclama.

O aposentado Pedro Mutti, de 63 anos, foi um dos que conseguiram ser mais rápidos do que o aumento. Ele foi abastecer nesta segunda, assim que soube da alta de preços anunciada para hoje. “Eu vim logo porque soube que já vai aumentar, então estou me prevenindo”, explica ele.

Reajustes

Desde o início do ano de 2021, a gasolina acumula alta de 54% nas refinarias, enquanto o diesel subiu 41,6%. Entre janeiro e março deste ano, o preço calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) subiu R$0,67. Confira a escalada desde março do ano passado:

Março de 2020: R$4,46

Abril de 2020: R$4,06

Maio de 2020: R$3,81

Junho de 2020: R$3,96

Julho de 2020: R$4,14

Agosto: R$4,23

Setembro: Não consta

Outubro: R$4,35

Novembro: R$4,40

Dezembro de 2020: R$4,48

Janeiro de 2021: R$4,62

Fevereiro de 2021: R$4,95

Março de 2021: R$5,29

Sindicatos insatisfeitos

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados promoveram novas ações de oferta de combustíveis a preços justos à população. As mobilizações ocorreram em São Paulo (SP) e Mossoró (RN) e deverão ocorrer em outras cidades nos próximos dias. Ainda não há confirmação sobre o movimento em Salvador. Segundo a FUP, a iniciativa tem por objetivo dialogar com a população sobre os impactos negativos da política de preços da Petrobras, baseada em preços internacionais, e das privatizações no bolso dos consumidores.

Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o principal motivo dos sucessivos aumentos é a política de preços de derivados praticada pela Petrobras nas refinarias. Instituída em 14 de outubro de 2016, a nova política de preços passa a ser orientada pela paridade com o mercado internacional - também conhecido como PPI e que inclui custos como frete de navios, custos internos de transporte e taxas portuárias. Ainda segundo o Dieese, de outubro de 2016 a 2 de março de 2021, a gasolina subiu 73,3% nas refinarias, o diesel, 54,8%, e o gás de cozinha, 192%.

“É urgente e necessário o fim dessa política de preços da Petrobras, que muito penaliza o trabalhador brasileiro. E se a venda das refinarias for adiante, será a instauração em definitivo dessa política de preços que olha somente para o exterior para colocar preço em combustíveis produzidos no Brasil, por refinarias brasileiras, da Petrobras. Quem comprar esses ativos poderá cobrar o preço que quiser, e obviamente se guiará apenas pelos valores internacionais. Por isso alertamos sempre que o bolso do consumidor vai doer ainda mais”, ressalta o coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Nesta segunda-feira, 08, os petroleiros entraram no quarto dia de greves regionais. As mobilizações estão ocorrendo na Bahia, Amazonas, Espírito Santo e São Paulo. O movimento cobra da Petrobras condições seguras de trabalho, sobretudo no que tange à contaminação por covid-19; o fim do assédio moral a trabalhadores; a manutenção dos empregos; e o respeito ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Troca de comando

A nova alta vem em meio aos trâmites para a substituição do presidente da petroleira, após intervenção do presidente Jair Bolsonaro. Os sucessivos aumentos nos combustíveis este ano irritaram o chefe do executivo nacional, que indicou o general Joaquim Silva e Luna para substituir o atual presidente Roberto Castello Branco no comando da companhia.

Jair Bolsonaro também anunciou a isenção de impostos federais sobre o diesel, numa tentativa de agradar aos caminhoneiros. Mesmo com a crise, a Petrobras encerrou 2020 com lucro líquido de 7,1 bilhões de reais, no consolidado do ano.

Como funciona?

De acordo com a Petrobras, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento. Mas os preços praticados pela Petrobras, associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio, têm influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais.



O preço da gasolina e do diesel vendidos na bomba do posto revendedor é diferente do valor cobrado nas refinarias da Petrobras. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.

O valor pago pelo consumidor final é composto por 4 fatores: 1) Preços do produtor ou importador de gasolina; 2) Carga tributária; 3) Custo do etanol obrigatório; 4) Margens da distribuição e revenda.

Dicas para economizar

1. Evite saídas desnecessárias;

2. Mantenha o automóvel com a manutenção atualizada, evitando que o mal funcionamento das peças acarrete em um consumo maior de combustível;

3. Procure trocar as marchas sempre na rotação correta, mantendo o giro do motor compatível à marcha escolhida;

4. Estar sempre com carro cheio também contribui para aumentar o gasto de combustível. Cargas superiores a 10 quilos já influenciam no consumo, pois o motor terá que fazer mais força para colocar o veículo em movimento;

5. Circular com os pneus em boas condições é essencial para economizar combustível. Pneus murchos influenciam diretamente no rendimento do veículo, pois geram mais atrito com a via.

Postos com gasolina mais barata em Salvador**

Posto Paralela II, em São Cristóvão - 5,05

Posto Aleluia, em São Cristóvão - 5,05

Posto Hércules, em Itapuã - 5,05

Posto Seve, em Itapuã - 5,05

Posto Bonfim, em Itapuã - 5,05

Posto São Cristóvão, em Itapuã - 5,05

FCL Comércio de Combustíveis LTDA, em Cajazeiras - 5,05

P4, nos Barris - 5,05

Posto Stella Maris, em Stella Maris - 5,05

Posto Bike, em Stella Maris - 5,05

Posto Maravilha, em Macaúbas - 5,05

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro

**Com base no aplicativo Preço da Hora