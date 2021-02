Em última semana 'cheia', Bahia foca na recuperação de atletas

O ano já é 2021, mas o Bahia ainda vive em 2020. A partir de agora, o tricolor inicia a última semana “livre” da temporada, e também decisiva para o futuro do clube.

Depois de somar um ponto precioso no empate por 1x1 contra o Atlético-MG, sábado passado, o Esquadrão vai ter a semana inteira para se preparar para enfrentar o Fortaleza, no próximo sábado, às 21h, no Castelão, em duelo direto na luta contra o rebaixamento. Uma vitória fora de casa combinada com não triunfos de Vasco e Goiás garante o Bahia matematicamente na Série A.

O tempo neste caso é um importante aliado porque, além do descanso e de ajustes na parte tática, o período sem jogos no meio de semana será fundamental para recuperar jogadores no departamento médico. Contra o Atlético-MG, 11 atletas desfalcaram o time por ordem médica.

“Todas as vezes que tivemos esse tempo para preparar a equipe, tivemos excelente rendimento. Os resultados variaram. Vencemos o Athletico-PR quando tivemos dez dias de trabalho”, destacou o técnico Dado Cavalcanti.

Entre os jogadores que o Bahia corre contra o tempo para recuperar está o atacante Gilberto. Artilheiro da equipe na temporada, com 19 gols, o camisa 9 se recupera de um estiramento na coxa e, de acordo com o médico Luiz Sapucaia, deve ficar à disposição para Dado Cavalcanti.

“O Gilberto sentiu durante o treino um leve desconforto na parte posterior da coxa. Nós decidimos poupá-lo e fazer exame que deu um discreto estiramento de grau 1. Preferimos não colocar no jogo para não abrir, ele já está em tratamento e pode voltar no próximo jogo”, explicou o médico tricolor.

Recuperado da covid-19, o atacante Thiago também vai voltar aos treinos durante a semana. Ele depende apenas dos exames cardiológicos para ser liberado. A lista de retornos conta ainda com o meia Daniel, que cumpriu suspensão. Já o goleiro Douglas, que iniciou os trabalhos no campo, será reavaliado.

Por outro lado, alguns jogadores vão demorar mais para ficar à disposição. São os casos do lateral João Pedro, do volante Ramon e dos atacantes Fessin e Alesson. Eles também foram diagnosticados com a covid e precisam cumprir protocolo estabelecido pela CBF.

Já recuperado da doença, o volante Edson teve sintomas mais fortes e vai passar por consulta com um infectologista antes de ser liberado para o retorno aos treinos. A tendência é que não seja liberado para jogar em Fortaleza.

Outro que também não tem previsão de retorno é o lateral esquerdo Zeca. Assim como Gilberto, ele sentiu um problema na coxa e vai passar por exame de imagem.

Vai mudar?

Apesar dos prováveis retornos, apenas Gilberto tem lugar garantido entre os titulares. A formação montada contra o Atlético-MG agradou ao técnico Dado Cavalcanti. Mesmo com antigos titulares disponíveis, peças como o goleiro Mateus Claus, o meia Rodriguinho e o volante Patrick de Lucca devem ser mantidos no elenco.

Patrick, inclusive, fez o primeiro jogo como profissional e ganhou elogios do comandante. "Patrick é um menino muito maduro, jogou pela primeira vez no profissional do Bahia e não sentiu em momento algum, se portou de maneira muito tranquila. Uma baita personalidade em campo, chamando o jogo”, disse Dado.



Após o confronto com o Fortaleza, o Bahia fecha a participação na temporada 2020 na quinta-feira (25), quando recebe o Santos, às 21h30, no estádio de Pituaçu.