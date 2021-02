Em último baile, Gregore mira Sul-Americana antes de deixar o Bahia

Depois de 166 jogos, Gregore se prepara para o último 'baile' com a camisa do Bahia. Nesta quinta-feira (25), diante do Santos, às 21h30, na Fonte Nova, o camisa 26 vai encerrar o ciclo de três anos no clube.

Negociado ao Inter Miami, que pertence ao ex-astro inglês David Beckham, o volante vai jogar nos Estados Unidos na temporada 2021. Na última entrevista como jogador do Bahia, ele reconheceu que a ficha pela despedida ainda não caiu.

"Nunca passava na minha cabeça. Assim que começaram as negociações eu pedi para saber pouco, para, se realmente fosse concretizado, eu saber quando estivesse tudo certo, todos os detalhes. Eu fico muito focado no clube, em evoluir, em me entregar para a comissão técnica, treinador, que espera que eu me entregue para ajudar meus companheiros", afirmou ele.

Em três anos de Bahia, Gregore ganhou prestígio. Foi titular com todos os treinadores que passaram pelo clube, conquistou três títulos do Baianão e teve a raça reconhecida pela torcida, chegando a ser homenageado com camisas da marca própria do clube.

Em 2020, o jogador foi premiado ainda com a faixa de capitão, que ostentou durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Com o legado construído, ele lamenta apenas não ter colocado uma conquista de expressão na prateleira tricolor.

"Eu queria ter ganhado títulos maiores, como a Sul-Americana, que a gente chegou perto, Copa do Brasil também, que era um título importante para o clube. Mas o sentimento que eu tenho é de felicidade", analisou ele.

Entre situações boas e ruins que viveu no Bahia, Gregore aproveitou para escolher o momento mais marcante no clube. Para ele, o gol marcado sobre o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana, tem um sentimento diferente.

"Esse ano agora foi muito complicado, nos três anos que estou aqui esse foi o mais complicado. Mas também vivi dois anos de muita alegria. Isso me fortaleceu demais. Na Sul-Americana, que eu fiz o gol. O triunfo foi importante", disse.

Para o último ato pelo tricolor, a expectativa de Gregore é por fazer mais um jogo intenso e deixar como presente aos tricolores classificação à Copa Sul-Americana.