Em último show, Marília Mendonça disse que as pessoas se esqueceriam dela

O show de Marília Mendonça em Sorocaba, interior de São Paulo, foi o último da cantora antes do acidente que a matou no dia 5 de novembro. Durante a apresentação, a sertaneja disse que "as pessoas vão se esquecer de Marília Mendonça". Prontamente, a plateia respondeu que isso nunca aconteceria.

Após a negativa dos fãs, ela explicou que realmente andava pensando nisso, mas, ao mesmo tempo, o resultado das músicas nas paradas de sucesso a faziam explodir de felicidade. Esse momento foi gravado e viralizou no TikTok.

"As pessoas vão se esquecer de Marília Mendonça. Eu juro que pensei isso várias vezes. E aí, de repente, me deu a ideia de lançar uma música... Lancei algumas, mas essa aqui é totalmente diferente de tudo. Não é algo que dá para se identificar, viver a história, mas vocês me deram a grande supresa de, até hoje essa aqui nunca sair do top 100, desde que foi lançada. Não tenho palavras para agradecer vocês por isso", disse Marília.