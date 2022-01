Em último teste, Bahia goleia o Camaçari por 6x0 em jogo-treino

Às vésperas da estreia na temporada 2022, o time principal do Bahia realizou o último teste antes de enfrentar o Doce Mel, em jogo marcado para a próxima quarta-feira (26), às 19h15, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

Neste sábado (21), o tricolor goleou o Camaçari por 6x0, em jogo-treino realizado na Cidade Tricolor. Os gols do Esquadrão foram marcados por Raí, Rezende, Marcelo Ryan (três vezes) e Gregory.

O jogo-treino foi dividido em três tempos de 30 minutos. Nos dois primeiros, Guto Ferreira montou o time que mais se aproxima da equipe considerada titular. O Esquadrão formou com: Danilo Fernandes, Jonathan, Gusto Henrique, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Ronaldo e Marco Antônio.

Já no último período, Guto trocou todos os jogadores e mandou uma equipe com: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Pedro Borges, Ignácio e Luiz Henrique; Miquéias, Gregory, Clayson, Raí Soares e Marcelo Cirino; Marcelo Ryan.

Com o fim do time de transição, o Bahia vai disputar o Baianão com o elenco que vem trabalhando sob o comando de Guto Ferreira. Nos dois primeiros jogos do estadual, o Esquadrão foi representado por uma equipe alternativa.