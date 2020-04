Em um mês, médicos fazem 3,1 mil denúncias por falta de EPIs

Em um mês, médicos de todo o Brasil registraram 3.181 denúncias sobre falta de equipamentos de proteção individual (EPI) no atendimento a pacientes com Covid-19. Os dados são da Associação Médica Brasileira (AMB) e se referem ao período de 19 de março a 20 de abril. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre são as que mais registraram reclamações, com 375, 181 e 132 casos, respectivamente.

Se somadas às 4.806 denúncias registradas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Brasil já tem 7.987 registros de reclamações sobre a falta de EPIs entre profissionais da saúde. Os dados mais recentes do Cofen são de 13 de março a 16 de abril. Ambos os dados foram levantados pelo G1.

A maior parte das denúncias dos médicos (658, ou 20,6%) relata a falta de três tipos de equipamentos – e os produtos que mais faltam, segundo os médicos, são justamente os mais necessários para garantir a proteção.

Máscaras do tipo N95 ou PFF2, as mais indicadas para o atendimento hospitalar, estão presentes em 86% das denúncias; 69% afirmam faltar óculos ou face shield (uma espécie de viseira que cobre todo o rosto); e 65% denunciam a falta de capote impermeável.



Os equipamentos são a única proteção que os profissionais que atuam no combate à pandemia têm para evitar a contaminação – especialmente porque eles trabalham próximos a pacientes com alta carga viral.M

No caso dos enfermeiros, o Cofen já contabiliza mais de 4 mil afastamentos devido ao coronavírus, sejam casos de profissionais diagnosticados com a doença, seja casos suspeitos. A AMB e o Conselho Federal de Medicina (CFM) informaram que não possuem balanço semelhante em relação aos médicos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a falta de EPIs está relacionada a problemas no fornecimento. A China, responsável por cerca de 90% dos materiais produzidos em todo o mundo, encerrou a produção devido à pandemia e está retomando as atividades. Os países enfrentam uma disputa entre si na compra dos materiais; o governo dos Estados Unidos chegou a proibir que a 3M, que produz máscaras, vendesse para fora do país.