Em uma semana, Bahia registra mais de 2,9 mil casos de Covid-19 e cinco morte

Mais 2.988 novos casos de Covid-19 foram registrados na Bahia na última semana - entre 13 e 19 de novembro. No mesmo período, cinco pessoas morreram em decorrência da doença, de acordo com o boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), divulgado nesta segunda-feira (21).

Dos 1.708.438 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.675.877 já são considerados recuperados, 1.756 encontram-se ativos e 30.805 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico semanal contabiliza ainda 1.966.245 casos liberados e 163 em análise. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até a última sexta-feira (18). Na Bahia, 68.933 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.732.254 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.893.261 com a segunda dose ou dose única, 7.513.787 com a dose de reforço e 2.585.251 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.068.197 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 748.053 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 62.942 tomaram a primeira dose e 21.676 já tomaram a segunda dose.