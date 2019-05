Em vídeo antigo, Damares afirma que princesa de Frozen é lésbica

Foto: Reprodução e ABr

Um vídeo antigo, sem data, da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, viralizou neste fim de semana na internet. Nele, a ministra afirma que a princesa é homossexual por viver sozinho num castelo de gelo.

"Agora a princesa de 'Frozen' vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso é muito grave. Eu fui menina e sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de três anos para sonhar com princesa", afirma.

Nas redes sociais, muitos internautas estão ironizando a fala da ministra. Frozen e Elsa até se tornaram alguns dos assuntos mais comentados no sábado (11) no Twitter.