Em vídeo, Antônio Meira Jr. mostra todos os detalhes do Honda Civic

O mercado de sedãs médios perdeu espaço com o avanço dos utilitários esportivos, mas alguns carros continuam fazendo sucesso nesse segmento. Em 2012, as vendas dos modelos dessa categoria correspondiam a 10% do mercado, atualmente, representam somente 5%. No entanto, a porcentagem de emplacamentos dos três mais vendidos (Toyota Corolla, Honda Civic e Chevrolet Cruze) continua igual. Somados, eles eram 4% do mercado em 2012 e continuam com esse percentual.

O segredo do sucesso é a atualização constante e a boa reputação no pós-vendas. O Civic, por exemplo, ganhou pequenos ajustes ano passado para continuar competitivo. Uma das versões mais interessantes desse Honda é a EXL, que se destaca pelo conteúdo oferecido, como freio de estacionamento elétrico, saída traseira de ar e painel de instrumentos com a parte central digital. Confira o vídeo apresentado por Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, e conheça os destaques dessa décima geração do sedã médio produzido no interior de São Paulo.