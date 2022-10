Em vídeo, Bolsonaro pede desculpa a venezuelanas após 'pintou um clima'

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição, gravou um vídeo em que pede desculpas por declarações em que sugere que adolescentes venezuelanas estariam se prostituindo. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Paparazzo Rubro-Negro, na sexta-feira (14). Bolsonaro relatou um encontro com as adolescentes no Distrito Federal e falou que "pintou um clima", relacionando as jovens à prostituição, sem provas.

"Se as minhas palavras, que, por má-fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas", diz ele.

Nas imagens, Bolsonaro aparece ao lado da primeira-dama Michelle e da venezuelana Mari Teresa Belandria, representante no Brasil do líder oposicionista da Venezuela, Juan Guaidó. Ele atribui a repercussão das falas a distorções por "militantes de esquerda".

"As palavras que eu disse, refletiram uma preocupação, da minha parte, no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis", diz ainda o presidente.

Bolsonaro afirma que as venezuelanas são jovens trabalhadoras e que Michelle foi com a ex-ministra Damares Alves e com Maria Teresa para encontrar com as adolescentes.

"A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras", diz.

Fala causou indignação

A fala do presidente gerou indignação no final de semana, quando o "pintou um clima" foi associado à pedofilia.

Na entrevista, o candidato explicou como encontrou as adolescentes durante um evento de moto. "Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, [num] sábado de manhã, se arrumando —todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida", diz.