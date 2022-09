Em visita ao Extremo Sul, Jerônimo promete fortalecer turismo na região

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu, nesta quinta-feira (01), que irá potencializar o turismo no Extremo Sul da Bahia, com a ampliação de investimentos e programas voltados o setor. O Objetivo é atrair novos voos para Porto Seguro e Teixeira de Freitas. O petista cumpre agenda eleitoral com carreatas por seis cidades na região.

"O turismo no Extremo Sul da Bahia tem um potencial enorme e vamos fazer investimentos nos aeroportos de Porto Seguro e Teixeira de Freitas para atrairmos novos voos. Vou desenvolver e integrar as cadeias do turismo e fomentas à economia criativa, fortalecendo a infraestrutura e a prestação de serviços turísticos, reconhecendo e valorizando os diversos patrimônios históricos, culturais, naturais, dentre outros”, garantiu Jerônimo.

O candidato destacou ainda que, se eleito, irá atuar para fortalecer a exposição e a marca turística da Bahia em território nacional e internacional, com divulgação de eventos e participação em feiras do setor.