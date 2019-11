Embaixada da Rússia faz confusão e posta foto do Brics com Temer

O perfil da Embaixada da Russia em Londres no Twitter fez um post usando uma foto antiga da reunião do Brics, cúpula que acontece no Brasil. Na imagem, quem aparece é o ex-presidente Michel Temer e não o atual presidente Jair Bolsonaro.

(Foto: Reprodução/Twitter)

A embaixada usou o tweet para falar sobre a cooperação entre os países no uso de energia nuclear. "A Rússia possui as tecnologias de geração de energia nuclear mais avançadas, ecológicas e limpas. Estamos prontos para expandir a cooperação com #BRICS nações em projetos nucleares mutuamente benéficos", diz o texto.

Por causa da confusão com as fotos, muitos brasileiros começaram a responder a publicação com memes e brincadeiras sobre o ex-presidente. "Temer, até o russos sentem sua falta", escreveu um usuário. "Acho que alguém foi esquecido no churrasco", completou outro.